Автомобиль сбил ребенка на улице Петра Сухова в Барнауле

14-летний самокатчик двигался по нерегулируемому пешеходному переходу

08 августа 2024, 22:35, ИА Амител

Место аварии / Фото: unsplash.com

Ребенка на самокате сбил автомобиль на улице Петра Сухова. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на Госавтоинспекцию.

По предварительной информации, 37-летний мужчина за рулем Nissan Primera, двигаясь от улицы 40 лет Октября в сторону Малахова, наехал на 14-летнего мальчика. Он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

"В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести, доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи", — заявили в ГАИ.

Полиция проводит проверку по факту инцидента.