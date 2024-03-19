Автомобиль такси ушел под землю в Москве из-за промыва грунта

Авария произошла в ночь на вторник, 19 марта

19 марта 2024, 16:33, ИА Амител

Промыв грунта в Москве / Фото: соцсети

Прорыв трубы на Щелковском шоссе у дома № 25/15 в Москве привел к подмыванию части тротуара. Как сообщает телеканал "360", из-за этого под припаркованной легковушкой Kia Rio образовалась дыра, куда машина и провалилась.

Авария произошла в ночь на вторник, 19 марта. На парковке, где стоял автомобиль, обвалился грунт. В результате машина оказалась в яме. Размер дыры в асфальте – пять на три метра.

Отмечается, что существовала угроза дальнейшего обрушения. Никто не пострадал.

Фото с места происшествия публиковали в соцсетях. На снимках можно увидеть, что под землю ушел автомобиль такси. Участок огородили.