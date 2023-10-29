Автомобиль такси влетел в столб в Барнауле

По словам очевидцев, пострадал пассажир

29 октября 2023, 12:04, ИА Амител

Кадр из видео

Авария с участием автомобиля такси произошла в Барнауле. Об этом рассказали подписчики в социальных сетях.

По словам автора публикации в сообществе "Инцидент Барнаул", ДТП произошло на Павловском тракте. Такси неожиданно свернуло с полосы, выехало за пределы дороги и врезалось в столб.

По предварительным данным, в результате аварии пострадал пассажир машины.

Подробности и обстоятельства случившегося выясняются.