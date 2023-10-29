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Автомобиль такси влетел в столб в Барнауле

По словам очевидцев, пострадал пассажир

29 октября 2023, 12:04, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Авария с участием автомобиля такси произошла в Барнауле. Об этом рассказали подписчики в социальных сетях.

По словам автора публикации в сообществе "Инцидент Барнаул", ДТП произошло на Павловском тракте. Такси неожиданно свернуло с полосы, выехало за пределы дороги и врезалось в столб.

По предварительным данным, в результате аварии пострадал пассажир машины. 

Подробности и обстоятельства случившегося выясняются.

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

14:06:32 29-10-2023

Запретили всем подрабатывать, теперь официальные такси по 20 часов пашут - безопасность повысилась! Раньше утром по пути на работу заказ брал и по пути домой заказ, а теперь нельзя( а официалы не справляются - цены в 2 раза поднялись - всё для людей

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Гость

16:37:14 29-10-2023

Гость (16:11:33 29-10-2023) Ваше сообщение похоже на новость про О. Бендера. Может не на... Какого фактажа вам не хватает? У таксера стрельнула подушка пассажира. Таксер влепился в столб. Я его сегодня видел. Он влепился между Мастерскими и Бабуркина (если ехать в центр). Вам ФИО надо водилы или пассажира? Поди еще и даты рождения нужны?

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Гость

11:41:49 30-10-2023

Гость (16:37:14 29-10-2023) Какого фактажа вам не хватает? У таксера стрельнула подушка ... Подушка сработала на ходу или когда в столб уже вьехал ? И если даже на ходу, то пассажира же, чего его в столб то вынесло ? Вчера тоже проезжал, видел его в обнимку со столбом. Бухой был или сплохело на ходу, вот это более вероятно.

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