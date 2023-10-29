Автомобиль такси влетел в столб в Барнауле
По словам очевидцев, пострадал пассажир
29 октября 2023, 12:04, ИА Амител
Кадр из видео
Авария с участием автомобиля такси произошла в Барнауле. Об этом рассказали подписчики в социальных сетях.
По словам автора публикации в сообществе "Инцидент Барнаул", ДТП произошло на Павловском тракте. Такси неожиданно свернуло с полосы, выехало за пределы дороги и врезалось в столб.
По предварительным данным, в результате аварии пострадал пассажир машины.
Подробности и обстоятельства случившегося выясняются.
14:06:32 29-10-2023
Запретили всем подрабатывать, теперь официальные такси по 20 часов пашут - безопасность повысилась! Раньше утром по пути на работу заказ брал и по пути домой заказ, а теперь нельзя( а официалы не справляются - цены в 2 раза поднялись - всё для людей
16:37:14 29-10-2023
Гость (16:11:33 29-10-2023) Ваше сообщение похоже на новость про О. Бендера. Может не на... Какого фактажа вам не хватает? У таксера стрельнула подушка пассажира. Таксер влепился в столб. Я его сегодня видел. Он влепился между Мастерскими и Бабуркина (если ехать в центр). Вам ФИО надо водилы или пассажира? Поди еще и даты рождения нужны?
11:41:49 30-10-2023
Гость (16:37:14 29-10-2023) Какого фактажа вам не хватает? У таксера стрельнула подушка ... Подушка сработала на ходу или когда в столб уже вьехал ? И если даже на ходу, то пассажира же, чего его в столб то вынесло ? Вчера тоже проезжал, видел его в обнимку со столбом. Бухой был или сплохело на ходу, вот это более вероятно.