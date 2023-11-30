Автомобиль врезался в дорожный знак в Барнауле

Водитель утверждает, что виновником стал автомобилист, который "резко выпрыгнул" перед ним

30 ноября 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Автомобиль врезался в дорожный знак на улице Малахова, возле здания бывшего магазина "Холди". Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Как рассказал участник происшествия, он ехал в правой полосе, когда водитель на белом Nissan Cube "резко выпрыгнул" перед ним.

"Я начал притормаживать и в итоге врезался в столб", – добавил водитель.По его словам, авария произошла около 18:45. Сейчас молодой человек ищет запись с видеорегистраторов, которые могли запечатлеть происшествие.