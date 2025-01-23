Автомобилистам Алтайского края напомнили о мерах безопасности при гололеде

Из-за сильной гололедицы водители рискуют стать участниками ДТП

23 января 2025, 13:40, ИА Амител

Гололед / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае на дорогах появилась сильная гололедица в результате перепада температур. Не зная правил безопасности при таком погодном явлении, автомобилисты могут стать участниками аварий. Об этом сообщает ЦУР Алтайского края.

Автовладельцам напомнили, что при гололеде важно соблюдать скоростной режим и требования сигналов светофора, а также держать дистанцию.

"По возможности воздержитесь от поездок на автомобиле", – добавили в ведомстве.

Также в гололед важно соблюдать правила торможения:

чтобы снизить скорость, не потеряв управление, нужно резко и прерывисто нажимать на педаль тормоза;

владельцам машин с механической коробкой передач важно сочетать энергичное нажатие педали тормоза с торможением двигателем;

поворот руля одновременно с торможением может привести к заносу и потере контроля над автомобилем.

При этом важно помнить, что в гололед тормозной путь увеличивается в шесть-восемь раз.