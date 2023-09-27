Автоновинка осени 2023: Hyundai выпустила обновленную версию седана Elantra

Рассказываем, какие изменения внесли в автомобиль и каких новинок еще ждать от компании в будущем

27 сентября 2023, 17:45, ИА Амител erid: LjN8KAAWU

"Автогермес" / Фото: с сайта компании

Сказать наверняка, какой из автомобилей лучший по части опций, комфорта, безопасности и стиля, крайне сложно. Однако многие согласятся с тем, что автомобили Hyundai* получили заслуженное признание на отечественном рынке за высокое качество и надежность. Сегодня модельный ряд бренда насчитывает несколько десятков авто и скоро в нем случится пополнение: компания Hyundai представила обновленный седан Elantra*, который планирует пустить в продажу осенью 2023 года. Цены на новую модель будут объявлены позже.

Что обновили в Hyundai Elantra?

Внешний дизайн автомобиля. Передняя часть седана приобрела форму, напоминающую акулий нос. На фасаде авто появились новые тонкие фары с интегрированными дневными ходовыми огнями, а решетку радиатора, состоящую из двух частей, и фонари выполнили в форме буквы "H"*. Крылья теперь имеют более четкие линии. Сзади вокруг диффузора добавили U*-образный серебряный элемент. Салон. Внутри автомобиля Hyundai установили новую приборную панель, а дверные карты выполнили из более мягкого материала. Комплектация Limited* включает в себя обивку сидений кожей. Некоторые версии, такие как N-Line* и Limited, получили улучшенную стереосистему. Доступно также опциональное оборудование ­­– 19-дюймовые кованые диски с шинами Michelin Pilot Sport 4S*.

Каких новостей еще ждать от Hyundai?

Компания планирует инвестировать значительные средства в развитие электромобилей: переоборудовать заводы для производства электродвигателей и создать новые сборочные площадки для электрокаров.

Hyundai и ее премиальная марка Genesis* нацелены на увеличение доли электрокаров в продажах. Они планируют достичь к 2030 году:

34% на мировом рынке;

53% на ключевых рынках.

Планы также включают продажу 840 тыс. электрокаров к 2026 году и 1,87 млн – к 2030 году, а еще увеличение доли электромобилей в продажах до 53% на американском рынке к концу десятилетия.

Для электромобилей будут разработаны новые платформы, которые станут стандартом для различных классов автомобилей: от кроссоверов до пикапов и люксовых моделей. В период с 2025 по 2030 год Hyundai Motor Group* планирует представить 13 новых моделей, включая четыре под брендом Kia*.

*Hyundai ("Хендай"); Elantra ("Элантра"); H ("Эйч"); U ("Ю"); Limited ("Лимитэд"); N-Line ("Эн-Лайн"); Michelin Pilot Sport 4S ("Мишилин Пайлот Спорт 4Эс"); Genesis ("Генезис"); Motor Group ("Мотор Груп"); Kia ("Киа").

ООО "Автогермес"

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