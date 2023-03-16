НОВОСТИБизнес

Автообзвон: как работает этот сервис привлечения клиентов и какие у него особенности

Как повысить эффективность связи с потенциальными и действующими клиентами

16 марта 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

Автообзвон – услуга, позволяющая автоматически связываться с потенциальными или действующими клиентами посредством специального сервиса. С его помощью можно существенно повысить эффективность звонков, поскольку не нужно набирать номер вручную, ждать ответа, произносить текст и т.д. Все эти "операции" робот проводит сам. Ознакомиться подробнее с услугой автообзвона можно на сайте https://calldog.ru/.

Где используется автообзвон?

В мире, где каждый ценит своё время, длительные переговоры уходят на второй план, уступая место автоматизированным способам взаимодействия. В каких случаях наиболее востребован автообзвон:

  • напоминание о предстоящем мероприятии (визит к врачу, репетитору, посещение спортивной тренировки или прочее);
  • оповещение об акциях и предстоящих мероприятиях (актуально для повышения интереса среди действующих клиентов и привлечения потенциальных);
  • сообщения, касающиеся изменения статуса заказов (востребованы среди интернет-магазинов и маркетплейсов);
  • напоминание о необходимости внести оплату, задолженности и т.д. (востребовано среди учреждений финансовой сферы).

Использовать автообзвон можно для рассылки поздравлений, проведения социологических опросов, информирования о новых прайс-листах или прочем.

Особенности автообзвона 

Услуга по автоматизации звонков может быть настроена так, как нужно конкретному заказчику. Система не только произносит нужный текст, но и реагирует на ответы и ведёт сбор аналитической информации, что позволяет решать поставленные бизнесом задачи быстро и эффективно. В зависимости от направления деятельности можно добиться увеличения посещений сайта, роста объёма заказов, наращивания числа посещений конкретного заведения и т.д.

Как это происходит? А вот так:

  • благодаря возможности обзвонить большее число людей за меньшее время без необходимости привлечения оператора;
  • контролю и комплексному анализу звонков, которые клиент получает в виде отчёта, формируемого автоматически;
  • повышению конверсии вызовов. При составлении "графика" учитывается множество факторов, в том числе выбираются наиболее удобные для клиентов часы и минуты.

Даже самый продуктивный сотрудник call-центра не способен совершить более 100 звонков в день, а вот автоматическая система легко "справляется" с сотнями вызовов за тот же промежуток времени.

ИП Павлов Дмитрий Сергеевич

Комментарии 4

  • Как же весь этот спам надоел!!!
    16 марта, Гость   Ответить
  • При этом ненужно забывать о законе о связи, а то и на рушить недолго.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Вы серьёзно? Это ещё и рекламировать? Вы об их экономии времени подумали, а о времени людей, которым звонят всякие уроды и предлагающие всякую хрень, не подумали? Причем на личные мобильные номера, которые существуют для определённого круга лиц, а не всем подряд. Уголовную ответственность пора уже внести, за такие автообзвоны.
    17 марта, Гость   Ответить
  • В мире, где каждый ценит своё время, Вот именно . Свое время они ценят эти спамеры. А время людей, которым дозваниваются эти мошенники не ценят. За это нужно привлекать к ответственности вплоть до уголовной.
    17 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров