Автообзвон: как работает этот сервис привлечения клиентов и какие у него особенности

Как повысить эффективность связи с потенциальными и действующими клиентами

16 марта 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: freepik.com

Автообзвон – услуга, позволяющая автоматически связываться с потенциальными или действующими клиентами посредством специального сервиса. С его помощью можно существенно повысить эффективность звонков, поскольку не нужно набирать номер вручную, ждать ответа, произносить текст и т.д. Все эти "операции" робот проводит сам. Ознакомиться подробнее с услугой автообзвона можно на сайте https://calldog.ru/.

Где используется автообзвон?

В мире, где каждый ценит своё время, длительные переговоры уходят на второй план, уступая место автоматизированным способам взаимодействия. В каких случаях наиболее востребован автообзвон:

напоминание о предстоящем мероприятии (визит к врачу, репетитору, посещение спортивной тренировки или прочее);

оповещение об акциях и предстоящих мероприятиях (актуально для повышения интереса среди действующих клиентов и привлечения потенциальных);

сообщения, касающиеся изменения статуса заказов (востребованы среди интернет-магазинов и маркетплейсов);

напоминание о необходимости внести оплату, задолженности и т.д. (востребовано среди учреждений финансовой сферы).

Использовать автообзвон можно для рассылки поздравлений, проведения социологических опросов, информирования о новых прайс-листах или прочем.

Особенности автообзвона

Услуга по автоматизации звонков может быть настроена так, как нужно конкретному заказчику. Система не только произносит нужный текст, но и реагирует на ответы и ведёт сбор аналитической информации, что позволяет решать поставленные бизнесом задачи быстро и эффективно. В зависимости от направления деятельности можно добиться увеличения посещений сайта, роста объёма заказов, наращивания числа посещений конкретного заведения и т.д.

Как это происходит? А вот так:

благодаря возможности обзвонить большее число людей за меньшее время без необходимости привлечения оператора;

контролю и комплексному анализу звонков, которые клиент получает в виде отчёта, формируемого автоматически;

повышению конверсии вызовов. При составлении "графика" учитывается множество факторов, в том числе выбираются наиболее удобные для клиентов часы и минуты.

Даже самый продуктивный сотрудник call-центра не способен совершить более 100 звонков в день, а вот автоматическая система легко "справляется" с сотнями вызовов за тот же промежуток времени.

ИП Павлов Дмитрий Сергеевич

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