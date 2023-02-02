Разберёмся, как работает отложенный постинг и как настроить его самостоятельно

02 февраля 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: freepik.com

Алгоритмы социальных сетей замечают аккаунты, где регулярно пополняют контент. Постоянные обновления гарантируют, что вашу страницу будут чаще показывать пользователям. Но у многих не получается стабильно писать и размещать публикации – например, из-за нехватки времени или ненормированного графика. Облегчить эту работу помогает система автоматического постинга. Рассказываем, как её использовать.

Преимущества отложенного постинга в ВК

Рассмотрим основные причины, почему с контентом лучше работать через сторонний сервис:

Экономия времени. Благодаря автопостингу вы можете одновременно вести несколько групп. Нужно только загрузить всё в систему и настроить даты выхода контента. А если делать это вручную, то придётся несколько раз в течение суток заходить в социальную сеть. Равномерный постинг по расписанию. Люди привыкают, что их любимые рубрики появляются в сообществе в определённый день в одно и то же время. Создание отложенных постов в ВК позволяет поддерживать эту систему. Вы можете за месяц запланировать контент на определённое время, и он будет публиковаться автоматически. Дополнительный функционал. В программе SmmBox, например, автопостинг для "ВКонтакте" легко синхронизируется с другими инструментами, упрощающими работу с соцсетями. Вы публикуете записи по созданному заранее контент-плану и, при желании, переносите их из одной соцсети в другую с помощью функции кросспостинга.

Как сделать отложенную публикацию для ВК

Подробно разберёмся, как сделать отложенный пост во "ВКонтакте" на примере SmmBox:

Зайдите в раздел "Отложенные посты" Выберите сообщество из списка, где хотите опубликовать информацию. Отметьте необходимую дату в календаре и кликните на окошко "Запланировать". В открывшемся окне введите текст и добавьте вложения – комментарии, фотографии, видео, аудиозаписи, документы, опросы или ссылки на источники.



В правой части окошка выберите, куда постить материалы. Например, если вы хотите одновременно отложить публикацию записей на двух разных страницах, просто отметьте их галочками.



Далее подтвердите дату и выберите время, когда хотите увидеть новую запись на стене.



Также у вас есть возможность публиковать контент не только в ленте ВК, но и в "сторис". Просто отметьте галочкой нужный вариант. Затем нажмите на кнопку "Опубликовать". При необходимости вы в любой момент можете вернуться в панель редактирования и внести изменения.

Количество отложенных постов, которые можно сделать во "ВКонтакте" через SmmBox, зависит от выбранного тарифа. На стартовом пакете вы создадите до 1000 публикаций. При необходимости можно расширить тарифный план и увеличить их количество.

ИП Нгуен Павел Зунгович

На правах рекламы