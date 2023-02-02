Автопостинг во "ВКонтакте": как сделать отложенную публикацию
Разберёмся, как работает отложенный постинг и как настроить его самостоятельно
02 февраля 2023, 18:00, ИА Амител
Алгоритмы социальных сетей замечают аккаунты, где регулярно пополняют контент. Постоянные обновления гарантируют, что вашу страницу будут чаще показывать пользователям. Но у многих не получается стабильно писать и размещать публикации – например, из-за нехватки времени или ненормированного графика. Облегчить эту работу помогает система автоматического постинга. Рассказываем, как её использовать.
Преимущества отложенного постинга в ВК
Рассмотрим основные причины, почему с контентом лучше работать через сторонний сервис:
- Экономия времени. Благодаря автопостингу вы можете одновременно вести несколько групп. Нужно только загрузить всё в систему и настроить даты выхода контента. А если делать это вручную, то придётся несколько раз в течение суток заходить в социальную сеть.
- Равномерный постинг по расписанию. Люди привыкают, что их любимые рубрики появляются в сообществе в определённый день в одно и то же время. Создание отложенных постов в ВК позволяет поддерживать эту систему. Вы можете за месяц запланировать контент на определённое время, и он будет публиковаться автоматически.
- Дополнительный функционал. В программе SmmBox, например, автопостинг для "ВКонтакте" легко синхронизируется с другими инструментами, упрощающими работу с соцсетями. Вы публикуете записи по созданному заранее контент-плану и, при желании, переносите их из одной соцсети в другую с помощью функции кросспостинга.
Как сделать отложенную публикацию для ВК
Подробно разберёмся, как сделать отложенный пост во "ВКонтакте" на примере SmmBox:
- Зайдите в раздел "Отложенные посты"
- Выберите сообщество из списка, где хотите опубликовать информацию.
- Отметьте необходимую дату в календаре и кликните на окошко "Запланировать".
- В открывшемся окне введите текст и добавьте вложения – комментарии, фотографии, видео, аудиозаписи, документы, опросы или ссылки на источники.
В правой части окошка выберите, куда постить материалы. Например, если вы хотите одновременно отложить публикацию записей на двух разных страницах, просто отметьте их галочками.
Далее подтвердите дату и выберите время, когда хотите увидеть новую запись на стене.
Также у вас есть возможность публиковать контент не только в ленте ВК, но и в "сторис". Просто отметьте галочкой нужный вариант. Затем нажмите на кнопку "Опубликовать". При необходимости вы в любой момент можете вернуться в панель редактирования и внести изменения.
Количество отложенных постов, которые можно сделать во "ВКонтакте" через SmmBox, зависит от выбранного тарифа. На стартовом пакете вы создадите до 1000 публикаций. При необходимости можно расширить тарифный план и увеличить их количество.
ИП Нгуен Павел ЗунговичНа правах рекламы
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