Автор Гарри Поттера рассказала, что планирует написать еще шесть книг

Она призналась, что однажды сталкивалась с творческим кризисом

05 мая 2024, 19:29, ИА Амител

Записи в блокноте / Фото: pxhere.com

Британская писательница Джоан Роулинг заявила о том, что собирается написать еще шесть книг. Ее слова передает The Times.

"Одна из них – восьмая книга о частном детективе Корморане Страйке. "Еще будут два "Страйка", а затем три книги, до создания которых мне очень хочется добраться", – рассказала писательница.

Она призналась, что идеи для новых произведений приходят во время работы над ними.

"Замысел немедленно заносится в блокнот. Если он хороший, то рано или поздно реализуется, даже если этот блокнот теряется", – сообщила Роулинг.

Джоан призналась, что "только однажды она испытала писательский кризис". Это было во время написания второй книги о Гарри Поттере – "Гарри Поттер и тайная комната". Ее охватила паника, и такое состояние продолжалось около недели.