Автор Гарри Поттера рассказала, что планирует написать еще шесть книг
Она призналась, что однажды сталкивалась с творческим кризисом
05 мая 2024, 19:29, ИА Амител
Британская писательница Джоан Роулинг заявила о том, что собирается написать еще шесть книг. Ее слова передает The Times.
"Одна из них – восьмая книга о частном детективе Корморане Страйке. "Еще будут два "Страйка", а затем три книги, до создания которых мне очень хочется добраться", – рассказала писательница.
Она призналась, что идеи для новых произведений приходят во время работы над ними.
"Замысел немедленно заносится в блокнот. Если он хороший, то рано или поздно реализуется, даже если этот блокнот теряется", – сообщила Роулинг.
Джоан призналась, что "только однажды она испытала писательский кризис". Это было во время написания второй книги о Гарри Поттере – "Гарри Поттер и тайная комната". Ее охватила паника, и такое состояние продолжалось около недели.
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