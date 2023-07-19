Автор хита "Самый лучший день" рассказал, как выбирает исполнителей для своих песен

Лев Шапиро уверен, что его песни — не помидоры и не пропадут, если кто-то из известных исполнителей от них откажется

19 июля 2023, 09:45, ИА Амител

Григорий Лепс, Лолита, Михаил Шуфутинский, Хор Турецкого – неполный список тех, кто исполняет песни барнаульского музыканта, поэта и композитора Льва Шапиро.

В "Переговорке" на amic.ru Лев Шапиро рассказал, что он вовсе не мечтатель, а реалист и выбирает исполнителей для своих песен весьма прагматично. И не расстраивается, если кто-то из "звезд" не проявляет заинтересованности. "Песни – не помидоры", – уверен музыкант. Подробнее – смотрите в видео.

Поговорили также о том, не обидно ли автору хита оставаться в тени исполнителя. Почему Лев Шапиро остался жить в Барнауле и не мешает ли его продвижению жизнь в провинции.

А еще музыкант рассказал, в каких отношениях находится с теми, для кого пишет песни. Полную версию "Переговорки" смотрите на amic.ru 20 июля.