Автор и исполнитель Юлия Колерт даст первый сольный концерт в родном Барнауле

Набирающая популярность певица приглашает жителей региона на камерный вечер

14 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

Юлия Колерт / Фото из архива артистки

Уроженка Барнаула Юлия Колерт организует свой первый концерт в столице Алтайского края. 10 февраля 2025 года артистка приглашает всех желающих на камерный вечер, где будет не только прекрасная музыка, а настоящий праздник.

Гостей ждет живой звук, возможность стать частью этого незабываемого события и большой торт в честь дня рождения Юлии на сцене. Особым гостем вечера станет Роман Кошкаров – участник шоу "Голос", мультиинструменталист и аранжировщик, который добавит ярких красок в программу.

Музыкант, автор песен и композитор Юлия Колерт завоевывает сердца слушателей своей искренней и трогательной музыкой. Каждый ее трек – это уникальное сочетание нежного тембра, мастерского владения словом и глубоких эмоций, которые находят отклик в душе каждого. В последние месяцы Юлия активно набирает популярность в социальных сетях и российских СМИ. Поддержку ее творчеству оказывают такие издания, как журналы ОК и The Voice*, а также музыкальные платформы Music Box*, Mango Media* и DFM*. В конце ноября Юлия отправится на музыкальную премию телеканала Music Box*, где она представит свою работу "Пятый этаж". А еще Юлия знакома барнаульцам по песне "Улицы", клип на которую снят в родном городе.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события. Билеты доступны по ссылке. Возрастное ограничение 12+

Афиша предоставлена организаторами мероприятия

* The Voice ("Зе Войс"); Music Box ("Мюзик Бокс"); Mango Media ("Манго Медиа"); DFM ("ДиЭфЭм")

Колерт Юлия Викторовна

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