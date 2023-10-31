Автор "Ночного дозора" написал сценарий к фильму по "Смешарикам"

Премьера запланирована на 2026 год

31 октября 2023, 21:38, ИА Амител

Кадр из фильма

По "Смешарикам" снимут фильм с живыми актерами. Автором сценария будущей картины выступил автор "Ночного дозора" Сергей Лукьяненко.

"Мне кажется, что этот фильм будет не только популярным семейным фильмом в момент выхода, но и останется на долгие годы любимым фильмом у наших детей, подростков и взрослых", – сказал писатель.

Главные герои фильма – Крош и Ежик, которые станут реальными людьми. Мальчики, оказавшиеся в компьютерной игре, должны будут разобраться с проблемой и спасти всех.

Премьера картины может состояться в 2026 году, пишет ТАСС.