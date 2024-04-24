Авторам фильма "Мастер и Маргарита" не платят гонорар
В создание картины вложили около миллиарда рублей
24 апреля 2024, 11:03, ИА Амител
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила о том, что авторы фильма "Мастер и Маргарита", которые уехали из России, не получают гонорар с картины. Ее слова передает ТАСС.
"Из-за одного человека, который уехал из нашей страны и написал какие-то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины, а всю команду – без своего детища. Есть еще важный момент – никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает", – сказала Любимова.
Она также добавила, что в создание "Мастера и Маргариты" вложили около миллиарда рублей бюджетных средств, а во время работы над ним неоднократно менялась команда.
Отметим, что в российском прокате фильм собрал уже более 2,3 млрд рублей.
11:10:37 24-04-2024
сцапцарапнули теперь уже у своих
11:11:27 24-04-2024
Без такой картины зрителей и оставить не грех. Вроде и красиво снято, но чувство, как будто в помойке покопался.
11:30:42 24-04-2024
Михаил (11:11:27 24-04-2024) Без такой картины зрителей и оставить не грех. Вроде и краси... точно! минут через 30 выключила и пошла в душ.
12:11:07 24-04-2024
Михаил (11:11:27 24-04-2024) Без такой картины зрителей и оставить не грех. Вроде и краси... Зато Нагиев сколько прыгал с этим фильмом!
13:57:26 24-04-2024
Гость (12:11:07 24-04-2024) Зато Нагиев сколько прыгал с этим фильмом!... Ну Нагиев, он и есть Нагиев!
15:14:41 24-04-2024
- "Есть еще важный момент – никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает" ============= Работяга Вася, сладил комбайн получил за это зарплату. Комбайн работает в поле, а Васе за это не капает. Справедливо?
16:45:55 24-04-2024
и правильно что не платят! потому как не за что!!!
07:50:49 25-04-2024
За эту халтуру и бездарность авторы фильма должны платить зрителю.