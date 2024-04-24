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Авторам фильма "Мастер и Маргарита" не платят гонорар

В создание картины вложили около миллиарда рублей

24 апреля 2024, 11:03, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила о том, что авторы фильма "Мастер и Маргарита", которые уехали из России, не получают гонорар с картины. Ее слова передает ТАСС.

"Из-за одного человека, который уехал из нашей страны и написал какие-то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины, а всю команду – без своего детища. Есть еще важный момент – никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает", – сказала Любимова.

Она также добавила, что в создание "Мастера и Маргариты" вложили около миллиарда рублей бюджетных средств, а во время работы над ним неоднократно менялась команда.

Отметим, что в российском прокате фильм собрал уже более 2,3 млрд рублей.

Кино

Комментарии 8

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гость

11:10:37 24-04-2024

сцапцарапнули теперь уже у своих

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Михаил

11:11:27 24-04-2024

Без такой картины зрителей и оставить не грех. Вроде и красиво снято, но чувство, как будто в помойке покопался.

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Элен без ребят

11:30:42 24-04-2024

Михаил (11:11:27 24-04-2024) Без такой картины зрителей и оставить не грех. Вроде и краси... точно! минут через 30 выключила и пошла в душ.

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Гость

12:11:07 24-04-2024

Михаил (11:11:27 24-04-2024) Без такой картины зрителей и оставить не грех. Вроде и краси... Зато Нагиев сколько прыгал с этим фильмом!

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Гость

13:57:26 24-04-2024

Гость (12:11:07 24-04-2024) Зато Нагиев сколько прыгал с этим фильмом!... Ну Нагиев, он и есть Нагиев!

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Гость

15:14:41 24-04-2024

- "Есть еще важный момент – никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает" ============= Работяга Вася, сладил комбайн получил за это зарплату. Комбайн работает в поле, а Васе за это не капает. Справедливо?

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Гость

16:45:55 24-04-2024

и правильно что не платят! потому как не за что!!!

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Гость

07:50:49 25-04-2024

За эту халтуру и бездарность авторы фильма должны платить зрителю.

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