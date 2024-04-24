Авторам фильма "Мастер и Маргарита" не платят гонорар

В создание картины вложили около миллиарда рублей

24 апреля 2024, 11:03, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила о том, что авторы фильма "Мастер и Маргарита", которые уехали из России, не получают гонорар с картины. Ее слова передает ТАСС.

"Из-за одного человека, который уехал из нашей страны и написал какие-то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины, а всю команду – без своего детища. Есть еще важный момент – никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает", – сказала Любимова.

Она также добавила, что в создание "Мастера и Маргариты" вложили около миллиарда рублей бюджетных средств, а во время работы над ним неоднократно менялась команда.

Отметим, что в российском прокате фильм собрал уже более 2,3 млрд рублей.