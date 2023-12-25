Авторы во "ВКонтакте" за год заработали больше 5,5 млрд рублей

Доход блогеров увеличился почти на 40%

25 декабря 2023, 17:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Авторы контента, публикуемого во "ВКонтакте", за 2023-й заработали на 37% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные по монетизации, предоставленные платформой.

Общая сумма доходов блогеров на платформе превысила отметку 5,5 млрд рублей. Также отмечается, что на 56% больше людей стали донатить авторам.

За год с помощью VK Donut блогерам удалось заработать 780 млн рублей.

Просмотры видео на площадке "ВКонтакте" по сравнению с 2022 годом выросли на 25%, а истории люди стали публиковать на 27% чаще.