АвтоВАЗ начал производство Lada Vesta с обновленным двигателем и "автоматом"
Модель прошла полный цикл испытаний как в лаборатории, так и на дороге
28 февраля 2024, 17:21, ИА Амител
АвтоВАЗ возобновил производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач и модернизированным мотором 1.8EVO (122 л. с.). Об этом говорится в официальном заявлении автопроизводителя.
Для установки "автомата" пришлось модернизировать топливную и тормозную системы, а также установить новую опору силового агрегата. Vesta прошла полный цикл испытаний как в лаборатории, так и на дороге.
Ожидается, что автоматическая коробка передач появится у всех моделей семейства Vesta. О сроках начала продаж и стоимости различных комплектаций АвтоВАЗ сообщит дополнительно.
Напомним, что 27 февраля АвтоВАЗ заявил о начале тестового производства пассажирских версий Lada Largus в Ижевске. Всего до мая 2024 года производитель собирается собрать около 80 таких машин. Также в III квартале на конвейер встанет электрическая версия – e-Largus. Объем выпуска будет зависеть от спроса.
20:00:02 28-02-2024
Ой нет...
20:14:19 28-02-2024
Вообще-то не автомат, а китайский вариатор. Интересен ресурс данной поделки, 18 тыщ, как на дромовским "москвиче"?
20:24:24 28-02-2024
R22 (20:14:19 28-02-2024) Вообще-то не автомат, а китайский вариатор. Интересен ресурс... да пофиг, если гарантия на месте. пусть потом дилеры с ней сношаются)))
21:18:33 28-02-2024
Гость (20:24:24 28-02-2024) да пофиг, если гарантия на месте. пусть потом дилеры с ней с... Вы не в курсе уровня российского сервиса?
22:21:47 28-02-2024
Гость (20:24:24 28-02-2024) да пофиг, если гарантия на месте. пусть потом дилеры с ней с...
Дилеры тебя с гарантии скинут и будешь сам чинить,случаев полно
20:32:27 28-02-2024
2,5 млн будет цена?
09:59:57 29-02-2024
Лучше Ниву с классическм автоматом сделали и современным двигптелем