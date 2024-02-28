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АвтоВАЗ начал производство Lada Vesta с обновленным двигателем и "автоматом"

Модель прошла полный цикл испытаний как в лаборатории, так и на дороге

28 февраля 2024, 17:21, ИА Амител

Обновленные Lada Vesta Фото: АвтоВАЗ
Обновленные Lada Vesta Фото: АвтоВАЗ

АвтоВАЗ возобновил производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач и модернизированным мотором 1.8EVO (122 л. с.). Об этом говорится в официальном заявлении автопроизводителя.

Для установки "автомата" пришлось модернизировать топливную и тормозную системы, а также установить новую опору силового агрегата. Vesta прошла полный цикл испытаний как в лаборатории, так и на дороге.

Ожидается, что автоматическая коробка передач появится у всех моделей семейства Vesta. О сроках начала продаж и стоимости различных комплектаций АвтоВАЗ сообщит дополнительно.

Напомним, что 27 февраля АвтоВАЗ заявил о начале тестового производства пассажирских версий Lada Largus в Ижевске. Всего до мая 2024 года производитель собирается собрать около 80 таких машин. Также в III квартале на конвейер встанет электрическая версия – e-Largus. Объем выпуска будет зависеть от спроса.

Авто

Комментарии 7

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Грыша

20:00:02 28-02-2024

Ой нет...

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R22

20:14:19 28-02-2024

Вообще-то не автомат, а китайский вариатор. Интересен ресурс данной поделки, 18 тыщ, как на дромовским "москвиче"?

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Гость

20:24:24 28-02-2024

R22 (20:14:19 28-02-2024) Вообще-то не автомат, а китайский вариатор. Интересен ресурс... да пофиг, если гарантия на месте. пусть потом дилеры с ней сношаются)))

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Гость

21:18:33 28-02-2024

Гость (20:24:24 28-02-2024) да пофиг, если гарантия на месте. пусть потом дилеры с ней с... Вы не в курсе уровня российского сервиса?

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Гость

22:21:47 28-02-2024

Гость (20:24:24 28-02-2024) да пофиг, если гарантия на месте. пусть потом дилеры с ней с...
Дилеры тебя с гарантии скинут и будешь сам чинить,случаев полно

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Гость

20:32:27 28-02-2024

2,5 млн будет цена?

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Гость

09:59:57 29-02-2024

Лучше Ниву с классическм автоматом сделали и современным двигптелем

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