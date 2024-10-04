АвтоВАЗ просит защитить Россию от дешевых иномарок
Производители авто хотят, чтобы правительство их поддержало
04 октября 2024, 10:31, ИА Амител
Максим Соколов, президент АвтоВАЗа, выразил мнение о необходимости защиты российского рынка от дешевых иностранных автомобилей. Он высказал эту точку зрения на заседании Регионального совета Санкт-Петербургского отделения Союза машиностроителей России.
"Российские производители готовы выполнить поставленные задачи. Однако крайне важно, чтобы государство поддержало нас, внеся точечные изменения в законодательство, защитив рынок от демпинга импортных товаров, а также предоставив льготные займы, гранты и субсидии через Фонд развития промышленности. Это особенно важно в условиях высокой ключевой ставки Центрального банка", – подчеркнул Соколов.
Он также отметил, что производители должны предоставлять рекомендации ведомствам и министрам относительно мер, необходимых для поддержки отечественного автопрома.
10:32:40 04-10-2024
Кто защитит Россию от АвтоВАЗа?
10:35:34 04-10-2024
А нас от АвтоВАЗа кто защитит?
10:35:55 04-10-2024
Пусть уже Автоваз отдадут Уралвагонзаводу.....пусть делают гусеницы
10:36:12 04-10-2024
А что сейчас есть дешевые иностранные автомобили?
10:36:26 04-10-2024
Он перепутал себя с Россией. Зачем меня защищать от иномарок, они на меня не нападают
10:36:45 04-10-2024
Ну да эти Китайцы совсем уже со своим демпингом. Они автомобили которые у них стоят миллион, нам за 3 продают. Нужно срочно это присекать
11:08:19 04-10-2024
Гость (10:36:45 04-10-2024) Ну да эти Китайцы совсем уже со своим демпингом. Они автомоб... да это не киьтайцы продают, а наши жадные дилеры, которые уплачивают в казну все положенные сборы и пошлины и плюс имеют свою нехилую маржу, а платим за это все мы - покупатели!
10:37:55 04-10-2024
Ды чего мелочится то, запретить поставлять иномарки в РФ, пусть у нас будет как на Кубе, и так народ последнии тачки докатывает ибо на новые тупо денег нет, даже в кредит!
10:41:10 04-10-2024
А где у нас дешевые иномарки ? Автоваз под эту тему хочет на свой хлам еще цену вздуть ?
16:36:14 04-10-2024
Гость (10:41:10 04-10-2024) А где у нас дешевые иномарки ? Автоваз под эту тему хочет на... цены уже давно вздули в полтора - два раза за 3-4 года. куда больше
10:46:21 04-10-2024
Шо, опять?) А до того их, получается, не защищали?
10:59:52 04-10-2024
Гость (10:46:21 04-10-2024) Шо, опять?) А до того их, получается, не защищали? ... мульт смотрели - маловато будет, маловато!
11:00:21 04-10-2024
Ваше мнение очень важно, для правительства!
Оставайтесь пожалуйста на связи
11:08:08 04-10-2024
НЕ, ну поддерживать отечественного производителя, безусловно надо, если этого не делать, то так и будем отставать в производстве высокотехнологичных товаров, в том числе и легковых автомобилей, но есть такая поговорка "Не в коня овес", и к автовазу это относится напрямую. А что касается китайского автопрома, то он не только автоваз "задвигает", но и практически все западные брэнды и в первую очередь по цене.
11:39:16 04-10-2024
Гость (11:08:08 04-10-2024) НЕ, ну поддерживать отечественного производителя, безусловно... Видите ли, если "поддерживать" отечественного производителя, причем фактически монополиста, исключительно запретами продаж всего остального, то это приведет только и исключительно к тому, что производитель будет продавать свое гуано за большие деньги. Ибо зачем ему что-то делать и как-то это улучшать, если и так купят. И да, Автоваз как раз классический пример именно такого подхода. Сколько туда денег вливали, сколько раз вводили всякие пошлины и прочее, чтобы им хорошо типа работалось - неа, не хотят.
11:56:07 04-10-2024
Гость (11:39:16 04-10-2024) Видите ли, если "поддерживать" отечественного производителя,... Прочитайте мой пост внимательно, обратите на фразу "Не в коня овес"
12:04:57 04-10-2024
Гость (11:56:07 04-10-2024) Прочитайте мой пост внимательно, обратите на фразу "Не в кон... Ну так я с вами и не спорю. Просто у нас других мер поддержки особо не наблюдается) Все запретить - вот это метод нашего государства.
14:28:20 04-10-2024
Гость (12:04:57 04-10-2024) Ну так я с вами и не спорю. Просто у нас других мер поддержк... Но то что вы не наблюдаете, это не значит, что поддержки нет, не всегда эффективна и не быстро дает отдачу это есть, так уж мы устроены, но в то же время за последние годы ВПК в разы увеличил производство вооружений и причем пожалуй самого лучшего в мире именно благодаря государственной поддержки. А были времена Мистрали покупать хотели, да вместо изделий КМЗ, Ивеко на вооружение ставить.
20:40:41 04-10-2024
Гость (12:04:57 04-10-2024) Ну так я с вами и не спорю. Просто у нас других мер поддержк... это не только метод РФ, это все гос-ва так делают, не брешите зря на Родину
15:50:31 05-10-2024
Гость (20:40:41 04-10-2024) это не только метод РФ, это все гос-ва так делают, не брешит... Может, и все, только АвтоВАЗ есть только в РФ. И никакого развития там явно не, несмотря на эти меры поддержки. Что 15 лет назад, что сейчас. Как производили ржавые корыта с моторами, так и продолжают, только теперь ещё и за ломовую цену.
11:13:22 04-10-2024
А сами не пробовали демпинговать по ценам?
11:45:40 04-10-2024
Юс (11:13:22 04-10-2024) А сами не пробовали демпинговать по ценам?... А как, если все в Китае покупают?)
18:57:33 04-10-2024
Гость (11:45:40 04-10-2024) А как, если все в Китае покупают?)... )))))))))))))
11:26:45 04-10-2024
ну, что-то понемногу движется.
Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак
первый российский литограф уже создан и проходит испытания. С его помощью можно выпускать большеразмерные чипы с топологией в 350–130 нм. Следующим шагом станет литограф на 90–65 нм.
реально круто, минск здорово подмог. на бытовуху хватит за глаза. и перспектива хороша.
12:34:16 04-10-2024
Мусик (11:26:45 04-10-2024) ну, что-то понемногу движется.Заместитель министра промы... Я вчера прочитал, что тайваньцы выпускают чипы на 3 нм
11:50:11 04-10-2024
Ну у нас же кроме ВАЗа еще есть мощный Москвич! Или нет у нас? Или не у нас?
12:00:20 04-10-2024
Хохлы замаскированные, все им должны
12:07:48 04-10-2024
А где дешевые авто? Я вижу исключительно понторезы пузотерные с вайфаем, автопилотами, обдувом жопы, кучей камер и прочей не нужной начинкой, где лампочку без автосервиса не заменишь...Где хоть одна машина для перевозки навоза на дачу? Классику возродите...Хоть карбюраторную, без усилителей рулей и тормозов...Без компов...С кривым стартером, но с нормальным железом, чтобы как раньше ходила по 50 лет.
13:13:23 04-10-2024
Дюша (12:07:48 04-10-2024) А где дешевые авто? Я вижу исключительно понторезы пузотерны... Ну, ты эе понимаешь, что этого не будет? Кому-то западло руки в солидоле пачкать, кто-то тупо не сумеет такой машиной рулить, да и китайцы, если увидят за этим рынком перспективы, начнут делать копии Москвича-412 по цене электросамоката... миллиард штук в час.
12:15:13 04-10-2024
Дешевые иномарки это бу от 80-90ых годов что ли?
12:16:41 04-10-2024
"дважды автомобильный", при этом совершенно не стесняется поднимать цены, чуть ли не ежемесячно! Повышениями сборов и пошлин правительство фактически запрещает ввоз импортных авто, ВАЗ естественно этим пользуется что называется "по полной"!
12:31:50 04-10-2024
Если автоваз считает, что спекулятивная цена за китайца 3-4 ляма- дешево, то за сколько же он хочет продавать свои ржавые тазики?
14:39:13 04-10-2024
а может заменить наших эффективных менеджеров на не эффективных китайских и у нас появятся свои дешевые вазовские авто,которые составят конкуренцию импортным машинам
03:20:37 05-10-2024
гость (14:39:13 04-10-2024) а может заменить наших эффективных менеджеров на не эффектив... Только вот тогда придется вообще весь народ заменить. Хотя, может, это и к лучшему...
14:58:03 04-10-2024
Четкие пацанчики денежку бюджетную отмывают через АвтоВАЗ