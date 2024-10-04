АвтоВАЗ просит защитить Россию от дешевых иномарок

Производители авто хотят, чтобы правительство их поддержало

04 октября 2024, 10:31, ИА Амител

Авто / Фото: pxhere.com/ru/photo/624222

Максим Соколов, президент АвтоВАЗа, выразил мнение о необходимости защиты российского рынка от дешевых иностранных автомобилей. Он высказал эту точку зрения на заседании Регионального совета Санкт-Петербургского отделения Союза машиностроителей России.

"Российские производители готовы выполнить поставленные задачи. Однако крайне важно, чтобы государство поддержало нас, внеся точечные изменения в законодательство, защитив рынок от демпинга импортных товаров, а также предоставив льготные займы, гранты и субсидии через Фонд развития промышленности. Это особенно важно в условиях высокой ключевой ставки Центрального банка", – подчеркнул Соколов.

Он также отметил, что производители должны предоставлять рекомендации ведомствам и министрам относительно мер, необходимых для поддержки отечественного автопрома.