Блогера обвиняют в мошенничестве с образовательными курсами

04 ноября 2023, 19:17, ИА Амител

Фото: YouTube

Блогера Аяза Шабутдинова арестовали по делу об особо крупном мошенничестве с образовательными курсами, пишет "КП".

По данным издания, Таганский суд Москвы отправил бизнес-тренера в СИЗО на месяц и 13 дней. Адвокаты при этом просили отправить Шабутдинова под домашний арест либо залог в 4,1 млн рублей. Однако в суде сочли, что на свободе блогер может скрыться, поскольку у него есть паспорт иностранного государства и визы в другие страны.

Что важно знать

О задержании Аяза Шабутдинова (1,9 млн подписчиков в соцсетях) стало известно 3 ноября. Ему предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

По информации столичной прокуратуры, блогер с соучастниками создавал у людей ложное представление о том, что с помощью его платных курсов, тренингов и вебинаров обучающиеся якобы смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход.