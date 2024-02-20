Айфоны и телевизоры подарят жителям Алтайского края за победу в фотоконкурсе
В регионе стартовал конкурс фотографий #ВыборЗаНами22
20 февраля 2024, 11:30, ИА Амител
Жители Алтайского края могут принять участие в конкурсе фото, который пройдет на избирательных участках 15-17 марта 2024 года – в дни выборов президента России. Победители получат весьма внушительные призы.
Так, в призовом фонде 15-е айфоны, стайлеры "Дайсон", Яндекс-станции, планшеты, телевизоры, ноутбуки. Цель конкурса – поддержка гражданской позиции, а также повышение правовой грамотности населения и формирование политической культуры молодежи. Организатором выступает издательский дом "Регион".
Чтобы принять участие, нужно:
- Прийти на избирательный участок 15-17 марта 2024 года.
- Сделать селфи или фото на фоне плаката/баннера конкурса. Они будут размещены рядом с УИК.
- Выложить фото с хештегом #ВыборЗаНами22 в официальных группах конкурса: "ВКонтакте", "Одноклассники".
- Затем сделать репост этой публикации на своей личной странице (до конца конкурса она должна быть открыта).
В конкурсе будет несколько номинаций, в том числе "Лучшее семейное фото", "Самое женственное фото", "Самое патриотичное фото", "Самое оригинальное фото". В каждом блоке будет несколько победителей.
Стать участником конкурса могут все желающие, но строго старше 18 лет. Имена победителей назовут до 27 марта 2024 года на сайте katun24.ru.
11:52:25 20-02-2024
Айфоны это вражеская продукция. Поменяйте на таксофоны. И буква"V"(логотип этого "праздника жизни" тоже не русская
14:08:06 20-02-2024
Патриотизм в тренде
12:29:16 20-02-2024
проще выбрать ДЭГ и никуда не ходить
13:51:11 20-02-2024
А я бы с удовольствием пришла, но на работе под угрозой увольнения заставили выбрать ДЭГ. Работаю в школе
17:34:00 20-02-2024
Гость (13:51:11 20-02-2024) А я бы с удовольствием пришла, но на работе под угрозой увол... Во всех школах и училищах так. В педучилище во вском случае всех обязал Самолетов удаленно голосовать.
21:52:35 20-02-2024
Гость (17:34:00 20-02-2024) Во всех школах и училищах так. В педучилище во вском случае... В администрации районов и города точно так же..
21:50:55 20-02-2024
Гость (13:51:11 20-02-2024) А я бы с удовольствием пришла, но на работе под угрозой увол... Во всех школах и учреждениях культуры заставляют муниципальных служащих голосовать через ДЭГ с предъявлением фото голосования.
13:56:00 20-02-2024
Айфоны американские, Дайсон основал англичанин. Почему нас вражескими побрякушками заманивают на выборы? Непатриотично получается..
14:37:29 20-02-2024
даешь в подарок мясорубки Ротор!
14:50:02 20-02-2024
Гость (14:37:29 20-02-2024) даешь в подарок мясорубки Ротор!... Да .. а мне вафельницу неубиваемую, как в детстве была.