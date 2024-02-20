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Айфоны и телевизоры подарят жителям Алтайского края за победу в фотоконкурсе

В регионе стартовал конкурс фотографий #ВыборЗаНами22

20 февраля 2024, 11:30, ИА Амител

Выборы президента России – 2024 / Фото: Екатерина Смолихина
Выборы президента России – 2024 / Фото: Екатерина Смолихина

Жители Алтайского края могут принять участие в конкурсе фото, который пройдет на избирательных участках 15-17 марта 2024 года – в дни выборов президента России. Победители получат весьма внушительные призы.

Так, в призовом фонде 15-е айфоны, стайлеры "Дайсон", Яндекс-станции, планшеты, телевизоры, ноутбуки. Цель конкурса – поддержка гражданской позиции, а также повышение правовой грамотности населения и формирование политической культуры молодежи. Организатором выступает издательский дом "Регион". 

Чтобы принять участие, нужно:

  1. Прийти на избирательный участок 15-17 марта 2024 года.
  2. Сделать селфи или фото на фоне плаката/баннера конкурса. Они будут размещены рядом с УИК.
  3. Выложить фото с хештегом #ВыборЗаНами22 в официальных группах конкурса: "ВКонтакте", "Одноклассники".
  4. Затем сделать репост этой публикации на своей личной странице (до конца конкурса она должна быть открыта). 

В конкурсе будет несколько номинаций, в том числе "Лучшее семейное фото", "Самое женственное фото", "Самое патриотичное фото", "Самое оригинальное фото". В каждом блоке будет несколько победителей. 

Стать участником конкурса могут все желающие, но строго старше 18 лет. Имена победителей назовут до 27 марта 2024 года на сайте katun24.ru.

выборы
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Комментарии 10

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Гость

11:52:25 20-02-2024

Айфоны это вражеская продукция. Поменяйте на таксофоны. И буква"V"(логотип этого "праздника жизни" тоже не русская

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Жора

14:08:06 20-02-2024

Патриотизм в тренде

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Гость

12:29:16 20-02-2024

проще выбрать ДЭГ и никуда не ходить

  -9 Нравится
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Гость

13:51:11 20-02-2024

А я бы с удовольствием пришла, но на работе под угрозой увольнения заставили выбрать ДЭГ. Работаю в школе

  12 Нравится
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Гость

17:34:00 20-02-2024

Гость (13:51:11 20-02-2024) А я бы с удовольствием пришла, но на работе под угрозой увол... Во всех школах и училищах так. В педучилище во вском случае всех обязал Самолетов удаленно голосовать.

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Гость

21:52:35 20-02-2024

Гость (17:34:00 20-02-2024) Во всех школах и училищах так. В педучилище во вском случае... В администрации районов и города точно так же..

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Гость

21:50:55 20-02-2024

Гость (13:51:11 20-02-2024) А я бы с удовольствием пришла, но на работе под угрозой увол... Во всех школах и учреждениях культуры заставляют муниципальных служащих голосовать через ДЭГ с предъявлением фото голосования.

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Гость

13:56:00 20-02-2024

Айфоны американские, Дайсон основал англичанин. Почему нас вражескими побрякушками заманивают на выборы? Непатриотично получается..

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Гость

14:37:29 20-02-2024

даешь в подарок мясорубки Ротор!

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Гость

14:50:02 20-02-2024

Гость (14:37:29 20-02-2024) даешь в подарок мясорубки Ротор!... Да .. а мне вафельницу неубиваемую, как в детстве была.

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