Айфоны и телевизоры подарят жителям Алтайского края за победу в фотоконкурсе

В регионе стартовал конкурс фотографий #ВыборЗаНами22

20 февраля 2024, 11:30, ИА Амител

Выборы президента России – 2024 / Фото: Екатерина Смолихина

Жители Алтайского края могут принять участие в конкурсе фото, который пройдет на избирательных участках 15-17 марта 2024 года – в дни выборов президента России. Победители получат весьма внушительные призы.

Так, в призовом фонде 15-е айфоны, стайлеры "Дайсон", Яндекс-станции, планшеты, телевизоры, ноутбуки. Цель конкурса – поддержка гражданской позиции, а также повышение правовой грамотности населения и формирование политической культуры молодежи. Организатором выступает издательский дом "Регион".

Чтобы принять участие, нужно:

Прийти на избирательный участок 15-17 марта 2024 года. Сделать селфи или фото на фоне плаката/баннера конкурса. Они будут размещены рядом с УИК. Выложить фото с хештегом #ВыборЗаНами22 в официальных группах конкурса: "ВКонтакте", "Одноклассники". Затем сделать репост этой публикации на своей личной странице (до конца конкурса она должна быть открыта).

В конкурсе будет несколько номинаций, в том числе "Лучшее семейное фото", "Самое женственное фото", "Самое патриотичное фото", "Самое оригинальное фото". В каждом блоке будет несколько победителей.

Стать участником конкурса могут все желающие, но строго старше 18 лет. Имена победителей назовут до 27 марта 2024 года на сайте katun24.ru.