Азербайджан проводит операцию по выявлению террористов у границы с РФ

Сообщается, что ликвидирована группировка, связанная с международными террористическими организациями

03 февраля 2025, 19:42, ИА Амител

Азербайджанский флаг / Фото: unsplash.com / Hikmat Gafarzada

Правоохранители Азербайджана проводят операцию по выявлению террористов в приграничных с Россией районах. Как сообщает "Sputnik Азербайджан", об этом заявили в МВД республики.

Оперативные мероприятия проводятся в рамках договоренностей с российскими правоохранителями. Цель операции – обнаружение и нейтрализация членов международных преступных группировок и террористических организаций. Также выявляются и пресекаются каналы финансирования перевозок вооружений, взрывчатки и других запрещенных средств.

Позднее СМИ сообщили, что в Азербайджане ликвидировали радикальную группировку, связанную с международными террористами. Правоохранители уничтожили восьмерых членов организации, еще шестерых арестовали. Известно, что они готовили теракты в Гусарском районе на севере страны.