Азербайджан проводит операцию по выявлению террористов у границы с РФ
Сообщается, что ликвидирована группировка, связанная с международными террористическими организациями
03 февраля 2025, 19:42, ИА Амител
Правоохранители Азербайджана проводят операцию по выявлению террористов в приграничных с Россией районах. Как сообщает "Sputnik Азербайджан", об этом заявили в МВД республики.
Оперативные мероприятия проводятся в рамках договоренностей с российскими правоохранителями. Цель операции – обнаружение и нейтрализация членов международных преступных группировок и террористических организаций. Также выявляются и пресекаются каналы финансирования перевозок вооружений, взрывчатки и других запрещенных средств.
Позднее СМИ сообщили, что в Азербайджане ликвидировали радикальную группировку, связанную с международными террористами. Правоохранители уничтожили восьмерых членов организации, еще шестерых арестовали. Известно, что они готовили теракты в Гусарском районе на севере страны.
19:57:18 03-02-2025
Вот , походу, кто армяна то взорвал ?
20:08:53 03-02-2025
Террористы то их, родимые!?
С их стороны что ли!?