Азербайджан выдал России главаря банды, избивавших прохожих в Санкт-Петербурге

Решение приняли по запросу российской стороны

15 ноября 2023, 19:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Азербайджанские власти выдали Генпрокуратуре России Турала Мамедова, который проходит по уголовному делу о преступной группировке – она нападала на жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "Лента.ру".

Решение приняли по запросу российской стороны. Мамедову вменяется хулиганство и возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности с применением насилия.

По информации следствия, 15 октября он с сообщниками публично призывал к насилию и избивал прохожих у ТРЦ. Свои поступки преступники снимали на видео и выкладывали в Сети. Еще одно преступление хулиганы совершили в июне в отношении двух молодых людей.

После поимки ряда участников группировки Мамедов скрылся от полицейских. Его заочно поместили под стражу. По поручению Генпрокуратуры РФ его объявили в международный розыск. Всего по этому делу задержали уже 11 человек.