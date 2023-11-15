Азербайджан выдал России главаря банды, избивавших прохожих в Санкт-Петербурге
Решение приняли по запросу российской стороны
15 ноября 2023, 19:43, ИА Амител
Азербайджанские власти выдали Генпрокуратуре России Турала Мамедова, который проходит по уголовному делу о преступной группировке – она нападала на жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщает "Лента.ру".
Решение приняли по запросу российской стороны. Мамедову вменяется хулиганство и возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности с применением насилия.
По информации следствия, 15 октября он с сообщниками публично призывал к насилию и избивал прохожих у ТРЦ. Свои поступки преступники снимали на видео и выкладывали в Сети. Еще одно преступление хулиганы совершили в июне в отношении двух молодых людей.
После поимки ряда участников группировки Мамедов скрылся от полицейских. Его заочно поместили под стражу. По поручению Генпрокуратуры РФ его объявили в международный розыск. Всего по этому делу задержали уже 11 человек.
20:32:44 15-11-2023
Кто взял на контроль это дело?
22:12:12 15-11-2023
маммедов скоро станет ко-ко-ко-куккрику-медовым))
07:35:55 16-11-2023
Хорошая новость. Еще и тупой, надо было на Запад убегать. Даже Турция могла бы выдать. Правда на Западе за невыдачу могли предложить повоевать за демократию на Украине, а мамедовы с бандеровцами друг друга тоже не очень любят
09:06:20 16-11-2023
Вот что творит молодежь, зная что им нет еще 18 и все может сойти с рук. Надеюсь такой засранец не выйдет из мест отдаленных. Все под одним богом ходим, не тебе так твоим детям прилетит. Берегите себя и своих близких!