Ажиотаж, дефицит, замещение: что ожидать после ухода линз Acuvue с рынка России

К чему готовиться жителям России с плохим зрением, рассказал алтайский эксперт

30 мая 2023, 08:10, ИА Амител

Американская компания Johnson & Johnson приостановила поставки контактных линз в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра внедрения "Протек", которая является официальным дистрибьютором. Связано это с тем, что Минторг США расширил список продукции, подлежащей ограничениям при экспорте в Россию. В перечень было добавлено 1224 пункта, среди которых оказались контактные линзы и солнцезащитные очки. Johnson & Johnson уже предупредила своих партнёров о приостановке поставок. В портфеле американского бренда такие линзы, как, например, Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes. Как отразится ситуация на российских пользователях радиостанция Business FM Барнаул выяснила у руководителя сети оптик "Спектр" Николая Петрова.

Много ли россиян пользуются линзами Acuvue?

По словам Николая Петрова, производитель линз Acuvue занимает 50-60% рынка, и если он уйдёт, это вызовет напряжение. Половина пользователей выбирают продукты бренда, им придётся искать альтернативу.

"Альтернативы есть, но у них будут другие свойства: продукт может быть хуже или, если свойства такие же, дороже", – отмечает руководитель алтайской оптики.

Другие игроки рынка не уходят, но, по мнению руководителя алтайской оптики, перебои в поставках могут быть и у них.

Никто из поставщиков не ожидал, что так произойдёт. У них запасов может не быть столько. Логистический вакуум может возникнуть. Хотя за это время, пока идёт распродажа остатков, может быть, другие поставщики настроят логистику", – заключает Николай Петров.В России есть предприятия по производству линз, однако их мощностей может быть недостаточно, чтобы закрыть потребности рынка, говорит руководитель оптики "Спектр".

"Есть ещё азиатские производители линз, которые тоже присутствуют на рынке, они тоже могут замещать (американский бренд, – прим. ред.). Как это будет происходить, сложно предугадать. В первое время может быть сбой, может быть ажиотаж и дефицит, потому что никто не ожидал, что так резко прекратятся поставки. А для российского производителя это хороший шанс нарастить обороты", – считает Петров.

Какие компании производят линзы в России?

По данным РИА Новости, мягкие линзы в России производят семь организаций: "Окей Вижен Ритейл", "Фирма Конкор", "Светленз", "Оптимедсервис", "ОВТ", НИИ глазных болезней и "Линкон". При этом есть те, кто поставляют свою продукцию на экспорт в страны ближнего зарубежья.

Между тем Росздравнадзор заявил, что компания "Джонсон & Джонсон" уведомила о выводе из ассортимента в России контактных линз всего одного наименования. Как пишет ТАСС, это линзы 1-Day Acuvue ТruЕуе with Hydraclear 1.

По мнению представителей ведомства, то, что с российского рынка уйдут эти контактные линзы, на российских пользователях не отразится, считают в Росздравнадзоре.

Минпромторг России ранее приводил данные, что в 2022 году объём производства контактных линз в стране увеличился примерно на 30% по отношению к предыдущему году. А сейчас в ведомстве заявили, что в случае прекращения поставок контактных линз Johnson & Johnson оперативно будет рассмотрен вопрос включения продукции бренда в перечень параллельного импорта.