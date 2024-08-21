АЗС "ЛУКОЙЛ" вернет 2 рубля баллами с каждого литра топлива
Рассказываем об условиях программы лояльности
21 августа 2024, 10:15, ИА Амител erid: LjN8Kaew5
На Алтае и в Кемеровской области на АЗС под брендом "ЛУКОЙЛ" действует программа лояльности "Заправься выгодой". Участие в ней позволяет всем клиентам заправляться на АЗС на более выгодных условиях и возвращать баллами на карту лояльности до 10% стоимости ГСМ и до 15% стоимости товаров*. 1 балл = 1 рубль скидки. Баллы удобно копить и оплачивать ими до 99% стоимости топлива или товара АЗС.
До 30.09.2024 для участников программы лояльности действуют специальные акции – повышенный кешбэк баллами: дополнительно 2 рубля баллами с каждого литра топлива и 10% баллами от стоимости покупки товаров кафе и минимаркета.
Как начисляют повышенный кешбэк**:
- За каждую заправку бензинами 92 / 95 Евро / 95 ЭКТО от 1000 рублей и покупку товара от 100 рублей с виртуальной картой лояльности в приложении АЗС "ЛУКОЙЛ" к основным баллам добавляют 2 рубля баллами с каждого заправленного литра. Кешбэк 2 рубля начисляется независимо от уровня лояльности.
- За каждую покупку товара от 100 рублей до 5000 рублей в одном чеке на карту лояльности возвращается баллами 10% от стоимости покупки. Кешбэк не начисляют за покупку табачной продукции.
Срок действия баллов – 20 дней.
Заправляйтесь с выгодой на АЗС "ЛУКОЙЛ".
*Зависит от уровня участия в программе лояльности.
** Подробнее о правилах акции, сроках их проведения узнавайте в мобильном приложении АЗС "ЛУКОЙЛ" и на сайте auto.lukoil.ru
Возрастное ограничение для приложения 6+
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