АЗС "ЛУКОЙЛ" вернет 2 рубля баллами с каждого литра топлива

Рассказываем об условиях программы лояльности

21 августа 2024, 10:15, ИА Амител erid: LjN8Kaew5

Топливо. Пистолет / Фото: АЗС "ЛУКОЙЛ"

На Алтае и в Кемеровской области на АЗС под брендом "ЛУКОЙЛ" действует программа лояльности "Заправься выгодой" . Участие в ней позволяет всем клиентам заправляться на АЗС на более выгодных условиях и возвращать баллами на карту лояльности до 10% стоимости ГСМ и до 15% стоимости товаров*. 1 балл = 1 рубль скидки. Баллы удобно копить и оплачивать ими до 99% стоимости топлива или товара АЗС.

До 30.09.2024 для участников программы лояльности действуют специальные акции – повышенный кешбэк баллами: дополнительно 2 рубля баллами с каждого литра топлива и 10% баллами от стоимости покупки товаров кафе и минимаркета.

Как начисляют повышенный кешбэк**:

За каждую заправку бензинами 92 / 95 Евро / 95 ЭКТО от 1000 рублей и покупку товара от 100 рублей с виртуальной картой лояльности в приложении АЗС "ЛУКОЙЛ" к основным баллам добавляют 2 рубля баллами с каждого заправленного литра. Кешбэк 2 рубля начисляется независимо от уровня лояльности.

92 / 95 Евро / 95 ЭКТО от 1000 рублей и покупку товара от 100 рублей с виртуальной картой лояльности в приложении АЗС "ЛУКОЙЛ" к основным баллам добавляют 2 рубля баллами с каждого заправленного литра. За каждую покупку товара от 100 рублей до 5000 рублей в одном чеке на карту лояльности возвращается баллами 10% от стоимости покупки. Кешбэк не начисляют за покупку табачной продукции.

Срок действия баллов – 20 дней.

Заправляйтесь с выгодой на АЗС "ЛУКОЙЛ".

Иллюстрация предоставлена АЗС "Лукойл"

*Зависит от уровня участия в программе лояльности.

** Подробнее о правилах акции, сроках их проведения узнавайте в мобильном приложении АЗС "ЛУКОЙЛ" и на сайте auto.lukoil.ru

Возрастное ограничение для приложения 6+

ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт"

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