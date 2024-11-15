АЗС "ЛУКОЙЛ" заправляет на "отлично"

Получайте дополнительно 5 рублей баллами с каждого литра бензина

15 ноября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8JxNdJ

АЗС "ЛУКОЙЛ" / Фото: пресс-служба компании

В Алтайском крае и в Республике Алтай на АЗС под брендом "ЛУКОЙЛ" действует сезонное спецпредложение – повышенный кешбэк за покупки и заправки на АЗС "ЛУКОЙЛ".

Как это работает? Все просто:

заправляйтесь АИ-92 или АИ-95 от 1000 рублей;

приобретайте товары кафе или магазина на сумму от 100 рублей вместе с топливом;

получайте +5 рублей баллами с каждого литра на карту лояльности.

И это еще не все. Вы можете получить до 15% баллами на карту лояльности за товары кафе и магазина в ноябре: 5% – за покупки от 100 рублей; 10% – за покупки от 300 рублей; 15% – за покупки от 500 рублей.

На что потратить накопленные баллы? Выбирать только вам – бензин, моторное масло, "незамерзайка" и любые другие товары* на заправочных станциях: 1 балл = 1 рубль скидки. Баллы действуют 20 дней. Приятных и выгодных покупок на АЗС "ЛУКОЙЛ".

Подробнее о правилах акций с повышенным кешбэком и сроках их проведения узнавайте в мобильном приложении "АЗС ЛУКОЙЛ" или на сайте auto.lukoil.ru.

* Кешбэк не начисляется за покупку табачной продукции и других товаров-исключений

Возрастное ограничение приложения 6+

Период проведения акции "Кешбэк баллами": 01.11.2024 – 31.12.2024

ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт"

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