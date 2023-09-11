По прогнозам синоптиков, до конца рабочей недели в регионе будет достаточно тепло, но дождливо

11 сентября 2023, 15:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дождливая и ветреная погода установится в Алтайском крае 12 сентября. Сильные осадки прогнозируют на большей части региона, а местами они будут сопровождаться грозами. Днем преимущественно в южных районах ветер усилится до 18-23 метров в секунду. Об этом amic.ru сообщила синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Такие перепады погоды связаны с прохождением циклона через территорию Алтайского края. Ночью будет от +9 до +14°С, днем – от +14 до +19°С, лишь по югу воздух прогреется до +24 градусов. С 13 сентября и до конца рабочей недели дожди в крае сохранятся, но они пройдут уже в отдельных районах и будут небольшой и умеренной интенсивности", – рассказала синоптик.

При этом температура воздуха по 15 сентября включительно сохранится примерно в том же диапазоне: ночью от +5 до +11°С, днем – от +14 до +20°С.

Согласно прогнозу новосибирского ЦГМС, такая погода ожидается и в период до 20 сентября. Поэтому, по всей вероятности, в этом году Алтайский край останется без "классического" бабьего лета. Как ранее сообщала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых, обычно оно приходится на период с 14 по 27 сентября и для него характерен период теплой и сухой погоды, который обычно наступает после значительного похолодания.