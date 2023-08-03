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Бабкина вспомнила, как на Алтае напилась слабительного чая и бежала в туалет

Чай она пила с хлебом, маслом и сыром

03 августа 2023, 11:16, ИА Амител

Надежда Бабкина и театр "Русская песня" / Фото: страница во "ВКонтакте"
Надежда Бабкина и театр "Русская песня" / Фото: страница во "ВКонтакте"

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала в интервью "7дней.ru", как на Алтае выпила три стакана слабительного чая, которого можно пить не более трех ложек.

Бабкина рассказала, что до пандемии несколько лет подряд летала с друзьями на Алтай, где однажды купила на рынке чай.

"Залила кипятком, и получился очень необычный на вкус чай. Кто же знал, что это не просто чай, а очищающий – со слабительным эффектом", – вспомнила артистка.

Через десять минут вся компания, расталкивая друг друга, наперегонки бежали к туалетам на улице. При этом, по словам Бабкиной, туалетов было меньше, чем желающих туда попасть.

Позже глава района пояснил, что такого чая можно не больше трех ложек за раз употреблять.

"Я же выпила сразу три стакана, заедая хлебом с деревенским маслом и домашним сыром", – добавила Бабкина.

забавные истории Шоу-бизнес Хорошие новости Республика Алтай

Комментарии 5

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Гость

12:01:37 03-08-2023

там ей и место. певичка-хренова

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Гость

12:15:08 03-08-2023

Мегановость для Алтайского края!!!! А от мочегонного чая ни одна знаменитость не обоссалась? А то переживаем.

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Гость

13:02:36 03-08-2023

так читать состав надо, а не тащить все подряд в рот

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Гость

17:04:08 03-08-2023

К Малахову ее срочно! Пусть вся страна узнает!

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гость

08:55:44 06-08-2023

новости которые мы заслужили

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