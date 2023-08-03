Бабкина вспомнила, как на Алтае напилась слабительного чая и бежала в туалет

Чай она пила с хлебом, маслом и сыром

03 августа 2023, 11:16, ИА Амител

Надежда Бабкина и театр "Русская песня" / Фото: страница во "ВКонтакте"

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала в интервью "7дней.ru", как на Алтае выпила три стакана слабительного чая, которого можно пить не более трех ложек.

Бабкина рассказала, что до пандемии несколько лет подряд летала с друзьями на Алтай, где однажды купила на рынке чай.

"Залила кипятком, и получился очень необычный на вкус чай. Кто же знал, что это не просто чай, а очищающий – со слабительным эффектом", – вспомнила артистка.

Через десять минут вся компания, расталкивая друг друга, наперегонки бежали к туалетам на улице. При этом, по словам Бабкиной, туалетов было меньше, чем желающих туда попасть.

Позже глава района пояснил, что такого чая можно не больше трех ложек за раз употреблять.