Бабкина вспомнила, как на Алтае напилась слабительного чая и бежала в туалет
Чай она пила с хлебом, маслом и сыром
03 августа 2023, 11:16, ИА Амител
Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала в интервью "7дней.ru", как на Алтае выпила три стакана слабительного чая, которого можно пить не более трех ложек.
Бабкина рассказала, что до пандемии несколько лет подряд летала с друзьями на Алтай, где однажды купила на рынке чай.
"Залила кипятком, и получился очень необычный на вкус чай. Кто же знал, что это не просто чай, а очищающий – со слабительным эффектом", – вспомнила артистка.
Через десять минут вся компания, расталкивая друг друга, наперегонки бежали к туалетам на улице. При этом, по словам Бабкиной, туалетов было меньше, чем желающих туда попасть.
Позже глава района пояснил, что такого чая можно не больше трех ложек за раз употреблять.
"Я же выпила сразу три стакана, заедая хлебом с деревенским маслом и домашним сыром", – добавила Бабкина.
12:01:37 03-08-2023
там ей и место. певичка-хренова
12:15:08 03-08-2023
Мегановость для Алтайского края!!!! А от мочегонного чая ни одна знаменитость не обоссалась? А то переживаем.
13:02:36 03-08-2023
так читать состав надо, а не тащить все подряд в рот
17:04:08 03-08-2023
К Малахову ее срочно! Пусть вся страна узнает!
08:55:44 06-08-2023
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