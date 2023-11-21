Бабушкам и дедушкам предложили давать выходные при рождении внуков

Автор инициативы отметила, что после рождения ребенка семье нужна поддержка родственников

21 ноября 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России предложили давать пятидневные выходные тем, у кого рождаются внуки. Об этом рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова.

С соответствующим предложением она обратилась к министру труда Антону Котякову, сообщает РИА Новости. Также Лантратова отметила, что не нужно ограничивать возраст родителей в семье, где родился ребенок, потому что выходные нужны не только молодым семьям, а всем, кто только стал родителем.

Лантратова отметила, что в России традиционно старшие родственники помогают семьям, в которых рождается ребенок, а новоиспеченным родителям такая поддержка очень нужна.

Согласно предложению, выходные, предоставляемые бабушкам и дедушкам, будут оплачиваемыми.