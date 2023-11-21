Бабушкам и дедушкам предложили давать выходные при рождении внуков
Автор инициативы отметила, что после рождения ребенка семье нужна поддержка родственников
21 ноября 2023, 20:10, ИА Амител
В России предложили давать пятидневные выходные тем, у кого рождаются внуки. Об этом рассказала депутат Госдумы Яна Лантратова.
С соответствующим предложением она обратилась к министру труда Антону Котякову, сообщает РИА Новости. Также Лантратова отметила, что не нужно ограничивать возраст родителей в семье, где родился ребенок, потому что выходные нужны не только молодым семьям, а всем, кто только стал родителем.
Лантратова отметила, что в России традиционно старшие родственники помогают семьям, в которых рождается ребенок, а новоиспеченным родителям такая поддержка очень нужна.
Согласно предложению, выходные, предоставляемые бабушкам и дедушкам, будут оплачиваемыми.
21:05:11 21-11-2023
Этот поток дурдома когда нибудь закончится?..
21:13:22 21-11-2023
Уберите плиз 450 человек постоянно несущих глупости из одного зала и теперь более 170 человек из другого. А денежные средства сэкономленные потратьте на более насущные для страны нужды. Ибо тот бред, который несут депутаты с сенаторами, никакими таблетками объяснить нельзя...
21:23:50 21-11-2023
В 2021 году на выборах в Государственную думу получила по партийному списку мандат депутата Государственной думы VIII созыва от партии Справедливая Россия======================= А если бы тукую хрень несла на прямых выборах, избрали бы?
11:53:22 22-11-2023
Как же раньше мы рожали? А если родят в другом городе? Проезд оплачивать? Или дома в одиночестве радоваться?