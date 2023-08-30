Балицкий: не взломана даже первая линия обороны РФ, ВСУ не взяли Работино

28 августа замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ якобы взяли под контроль Работино и продвигаются дальше

30 августа 2023, 18:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли преодолеть первую линию обороны РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

28 августа замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ якобы взяли под контроль Работино и продвигаются дальше. Западные СМИ цитировали и распространяли это заявление.

Балицкий подчеркнул, что первая линия обороны армии РФ не взломана — противник лишь подошел к ней.

"Они подошли только к первой линии, это самый главный рубеж нашей обороны, основной. <…> Больше того, они Работино не взяли, наши ребята <…> достаточно плотно закрепились на юге Работина", — заявил он.

По словам Балицкого, российские бойцы находятся на главенствующих высотах, тогда как противнику приходится заходить в простреливаемую ложбину. Она стала "полигоном для стрельбы" и ВСУ несут огромные потери.