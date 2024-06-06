Балицкий: новый федеральный округ в России могут назвать Новороссией

В него войдут Крым и четыре новых региона РФ

06 июня 2024, 21:59, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Новый федеральный округ, который объединит четыре новых региона России и Крым, может получить название Новороссия. Как сообщает "Федпресс", об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Он рассказал о планах в ближайшее время создать новый округ, в который войдут Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, а также Крым. Вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне, добавил Балицкий.

"Наверное, Новороссия", – сказал он в ответ на вопрос о названии новой административной единицы.

Напомним, что с 2014 по 2016 год Крым и Севастополь были в составе Крымского федерального округа. После они вошли в состав Южного федерального округа.