Банк "ДОМ.РФ" профинансирует проекты строительства модульных гостиниц в 15 регионах

Заявки поступили в том числе и с Алтая

09 октября 2023, 12:43, ИА Амител

Фото: ДОМ.РФ

В банк "ДОМ.РФ" поступило более 30 заявок на финансирование строительства модульных быстровозводимых гостиниц в 15 субъектах РФ. Объем запрошенного кредитования составит 4,3 миллиарда рублей.

Больше всего заявок поступило от потенциальных инвесторов из Московской области, Северной Осетии, КБР, Краснодарского края, Татарстана, Алтая и Дагестана.

Модульные гостиницы становятся популярными во всем мире, и в России эта ниша еще свободна и также имеет высокий потенциал, отметила руководитель подразделения "Туризм" банка "ДОМ.РФ" Анна Маликова. Такие здания возводятся достаточно быстро и не требуют сложной подготовительной работы.

"Клиенты, а это преимущественно субъекты малого и среднего бизнеса, также могут быть уверены: мы окажем всестороннюю поддержку при подготовке проекта, обеспечим необходимые консультации", – заявила Анна Маликова.

Кредиты на финансирование строительства модульных всесезонных гостиниц предоставляются в размере от 100 миллионов рублей на срок до семи лет.