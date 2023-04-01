Электронный рубль хотят ввести в России. Что это такое и зачем он нужен

Цифровой рубль станет новой формой российской национальной валюты

01 апреля 2023, 07:44, ИА Амител

В России собираются ввести цифровой рубль. Начать тестирование реальных платежей с новой формой национальной валюты планировали уже в апреле, но не получилось – до сих пор нет законодательной базы.

Как сообщил радиостанции Business FM Барнаул эксперт Отделения Барнаул Банка России Олег Алехин, тесты начнутся после появления нормативной базы. В Госдуме ещё идут чтения.

Зато известно, что сначала цифровой рубль будут тестировать ограниченное число клиентов нескольких банков. На платформе Банка России они проанализируют базовые операции, такие как открытие и закрытие цифрового кошелька, его пополнение, переводы, оплата по QR-коду и возврат средств. Это не весь список возможных операций с цифровым рублём. Рассказываем, что такое цифровой рубль и для чего он нужен

Что такое цифровой рубль?

Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты. Таким образом, у рубля будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. Введение цифрового рубля актуально и выгодно всем: частным лицам, бизнесу, финансовым организациям, государству.

Какие плюсы у электронного рубля?

Преимуществ несколько.

Первое – повышение доступности финансовых услуг. Для Алтайского края, например, это очень важно: у нас много отдалённых и малодоступных мест. А цифровой рубль – это возможность получить доступ к цифровому кошельку через любую финансовую организацию, в которой вы обслуживаетесь. Цифровые деньги будут перемещаться с одного электронного кошелька на другой.

Во-вторых, за внедрением цифрового рубля последует оптимизация издержек бизнеса на транзакции, потому что тарифы за приём оплаты цифровыми рублями для компаний будут не выше, чем в Системе быстрых платежей. Это будет способствовать развитию конкуренции, от чего в конечном итоге всегда выигрывает потребитель.

В-третьих, повысится эффективность целевых государственных расходов, в том числе в рамках госзакупок. Так как с помощью цифрового рубля станет возможно выбирать целевое направление его использования.

А пользоваться цифровым рублём безопасно?

Олег Алехин подчеркнул, что при разработке платформы цифрового рубля Банк России уделяет особое внимание вопросам информационной безопасности, операционной надёжности и киберустойчивости на всех стадиях жизненного цикла цифрового рубля. Например, при доступе к платформе будет осуществляться двухсторонняя аутентификация участников и пользователей.

Важно отметить, что введение цифрового рубля влечёт за собой развитие платёжной инфраструктуры. У людей появится ещё одно средство для оплаты товаров и услуг.

Операции с цифровыми рублями будут бесплатными для граждан.