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Электронный рубль хотят ввести в России. Что это такое и зачем он нужен

Цифровой рубль станет новой формой российской национальной валюты

01 апреля 2023, 07:44, ИА Амител

В России собираются ввести цифровой рубль. Начать тестирование реальных платежей с новой формой национальной валюты планировали уже в апреле, но не получилось – до сих пор нет законодательной базы.

Как сообщил радиостанции Business FM Барнаул эксперт Отделения Барнаул Банка России Олег Алехин, тесты начнутся после появления нормативной базы. В Госдуме ещё идут чтения.
Зато известно, что сначала цифровой рубль будут тестировать ограниченное число клиентов нескольких банков. На платформе Банка России они проанализируют базовые операции, такие как открытие и закрытие цифрового кошелька, его пополнение, переводы, оплата по QR-коду и возврат средств. Это не весь список возможных операций с цифровым рублём. Рассказываем, что такое цифровой рубль и для чего он нужен

Что такое цифровой рубль?

Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты. Таким образом, у рубля будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. Введение цифрового рубля актуально и выгодно всем: частным лицам, бизнесу, финансовым организациям, государству.

Какие плюсы у электронного рубля?

Преимуществ несколько.

Первое – повышение доступности финансовых услуг. Для Алтайского края, например, это очень важно: у нас много отдалённых и малодоступных мест. А цифровой рубль – это возможность получить доступ к цифровому кошельку через любую финансовую организацию, в которой вы обслуживаетесь. Цифровые деньги будут перемещаться с одного электронного кошелька на другой.  

Во-вторых, за внедрением цифрового рубля последует оптимизация издержек бизнеса на транзакции, потому что тарифы за приём оплаты цифровыми рублями для компаний будут не выше, чем в Системе быстрых платежей. Это будет способствовать развитию конкуренции, от чего в конечном итоге всегда выигрывает потребитель.

В-третьих, повысится эффективность целевых государственных расходов, в том числе в рамках госзакупок. Так как с помощью цифрового рубля станет возможно выбирать целевое направление его использования.

А пользоваться цифровым рублём безопасно?

Олег Алехин подчеркнул, что при разработке платформы цифрового рубля Банк России уделяет особое внимание вопросам информационной безопасности, операционной надёжности и киберустойчивости на всех стадиях жизненного цикла цифрового рубля. Например, при доступе к платформе будет осуществляться двухсторонняя аутентификация участников и пользователей.

Важно отметить, что введение цифрового рубля влечёт за собой развитие платёжной инфраструктуры. У людей появится ещё одно средство для оплаты товаров и услуг.

Операции с цифровыми рублями будут бесплатными для граждан.

Комментарии 6

  • Самое главное что это будет программируемый рубль! Выпускаемый ЦБ, который в свою очередь не подчиняется ни кому, кроме самого черта! Сейчас все эти раз, два, три, высосаны из пальца и ни чем не лучше наличных. Чудеса начнутся потом, когда почти все перейдут на цифру! Можно просто напросто запрограммировать в этот рубль количество разрешённого именно вам товара! Бензин 10 литров в месяц, что бы не загрязнять атмосферу и не переполнять улицы личными авто! И самое страшное, можно сделать его со сроком годности!!! Месяц!!! Если его не потратить за месяц он обнуляется!!! И таким образом вы не можете ни чего накопить и передать своим потомкам! Поищите фразу - у меня ни чего нет, и я счастлив...? Если вам сегодня не говорят об этих минусах, то это не значит что их нет! И если даже пообещают это не вводить, вспомните о пенсионном возрасте... В общем, самый лучший раб, это тот который считает себя свободным... Не даром Нигерия отказалась от цифровой валюты!..
    01 апреля, Гость   Ответить
  • "И самое страшное, можно сделать его со сроком годности!!!" ---- Гость, вам бы статьи в жёлтую прессу толкать с таким-то талантом.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Полностью поддерживаю, жили как-то без этого, а теперь вдруг очень понадобилось, с пандемией не получилось, использовали план Б
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Гость, ЦБ подчиняется председателю Эльвире Набиуллиной и 14 членам совета директоров. Членов совета директоров назначает председатель. Кандидатура председателя ЦБ выдвигается лично президентом и утверждается голосованием Государственной Думы.
    01 апреля, Гость   Ответить
  • Всё делается для удобства государства-контроль, ограничения и т д
    01 апреля, Гость   Ответить
  • "с пандемией не получилось, использовали план Б" --- Гость, в психушке день открытых дверей?
    02 апреля, Гость   Ответить
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