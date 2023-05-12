Банк России описал сценарий двухлетнего восстановления экономики до стабильного
В 2022 году основу роста экономики составляла загрузка промышленных мощностей. В 2023-м — потребительский спрос. Дальше спасать ситуацию будут совершённые за эти два года инвестиции
12 мая 2023, 15:32, ИА Амител
Центробанк дал подробный прогноз ситуации в макроэкономике на ближайшие кварталы. Как сообщает "Ъ", регулятор считает, что импульс изменений, который случился в 2022 году, должен исчерпать себя в 2024-м.
Так, в 2022 году основу роста экономики составляла загрузка промышленных мощностей. Сейчас она находится на рекордном для России уровне. В 2023-м же ею стал потребительский спрос. Ожидается, что в 2024 году основой роста будут сделанные в предыдущие два года инвестиции, которые сейчас активно продолжаются.
Сама картина адаптации экономики, которая ожидается Центробанком, далека как от возникновения серьёзных проблем, так и от оптимистической оценки. Поскольку вынужденная перестройка требует денег, потери в благосостоянии уже видны в цифрах ЦБ.
16:04:27 12-05-2023
Жить БУДЕМ хорошо....может быть ,но не сегодня
16:28:45 12-05-2023
Читаешь такие статьи и думаешь, в какой стране живут эти эксперты, у них уже и производства запущены и спрос вырос, где это все происходит.
17:06:22 12-05-2023
А сейчас, дружок, я расскажу тебе сказку...
19:10:15 12-05-2023
Наглая циничная ложь которую нам впаривают уже 30 лет.
19:31:13 12-05-2023
импульс изменений, который случился в 2022 году, должен исчерпать себя в 2024-м---Это очень сильное колдунство !!!