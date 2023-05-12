Банк России описал сценарий двухлетнего восстановления экономики до стабильного

В 2022 году основу роста экономики составляла загрузка промышленных мощностей. В 2023-м — потребительский спрос. Дальше спасать ситуацию будут совершённые за эти два года инвестиции

12 мая 2023, 15:32, ИА Амител

Центробанк дал подробный прогноз ситуации в макроэкономике на ближайшие кварталы. Как сообщает "Ъ", регулятор считает, что импульс изменений, который случился в 2022 году, должен исчерпать себя в 2024-м.

Так, в 2022 году основу роста экономики составляла загрузка промышленных мощностей. Сейчас она находится на рекордном для России уровне. В 2023-м же ею стал потребительский спрос. Ожидается, что в 2024 году основой роста будут сделанные в предыдущие два года инвестиции, которые сейчас активно продолжаются.

Сама картина адаптации экономики, которая ожидается Центробанком, далека как от возникновения серьёзных проблем, так и от оптимистической оценки. Поскольку вынужденная перестройка требует денег, потери в благосостоянии уже видны в цифрах ЦБ.