Отличное решение – сертификат на уединенный банный отдых вдали от городской суеты

15 февраля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8Jv2h8

"Затонские бани" / Фото предоставлено компанией

Как порадовать мужчину? Такой вопрос задает себе каждая женщина накануне 23 февраля. Ведь хочется, чтобы подарок был не только приятным, но и оригинальным, полезным и точно понравился. Особенно если речь идет о любимом мужчине – муже, отце, брате или друге. Подарком, который придется по душе и приятно удивит, точно станет сертификат в "Затонские бани" – настоящие русские бани на берегу реки в атмосфере тишины и спокойствия.

Расслабиться и отдохнуть

Подарочный сертификат в "Затонские бани" – билет в атмосферу настоящего русского гостеприимства и уединенного отдыха вдали от городской суеты, телефона и забот.

Комплекс расположен в 15 минутах от центра города, в районе Затон, на берегу Оби. Здесь гостей ждут две замечательные бани: по-черному и по-серому, каждая из которых имеет особенности и преимущества:

по-черному – для истинных ценителей, которые хотят испытать на себе мощь древнерусского ритуала;

по-серому – классический вариант, подойдет для тех, кто ценит традиционную баньку и бодрящий веничек.

Тепло в бане по-серому мягкое благодаря кирпичной печи весом более 7,5 тонны. Внутри около тонны закладки: чугун и нефрит, а потому пар получается мелкодисперсным, окутывающим и особенно нежным. Это позволит вашему мужчине по-настоящему расслабиться. Парение в таком месте подарит массу положительных эмоций, а еще – сил и энергии на новые свершения.

"Затонские бани" / Фото предоставлено компанией

Обе бани оборудованы просторными комнатами отдыха, санузлом с душем и террасой с живописным видом на реку. При аренде в подарок – сет из угощений от кафе "Юрта".

Поддать парку

А чтобы отдых впечатлил "по полной", в "Затонских банях" работают профессиональные пармастеры. Они покажут, что такое настоящее парение и полностью перевернут представление о банном отдыхе. Ну и, разумеется, помогут насладиться объятиями жгучего пара, полноценно отдохнуть и укрепить иммунитет.

После можно окунуться в подогреваемый уличный чан с еловыми ветками, который работает круглый год.

Подарочные сертификаты / Фото "Затонские бани"

"Затонские бани" – отличный подарок для любого мужчины, который поможет отвлечься от бесконечных проблем, обязанностей и работы, расслабиться и насладиться природой.

Кстати, недавно баньку протестировал журналист amic.ru Слава Кондаков. Говорит, было круто.

В продаже есть сертификаты на сумму 3 000, 5 000 и 10 000 рублей, что позволит выбрать наиболее подходящий вариант.

"Затонские бани"

Барнаул, микрорайон Затон, ул. Водников, 1е

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Тел.: +7 (3852) 23-5555, +7 (964) 087-5555

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