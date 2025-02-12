Банки меняют винтики. Как рынок недвижимости Алтая остается на плаву?

Кризис — это время возможностей, уверены эксперты

12 февраля 2025, 12:20, ИА Амител

Ключи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1278282

Несмотря на экономические вызовы, рынок недвижимости в Алтайском крае продолжает функционировать, но с новыми правилами. В Барнауле прошел День риелтора, на котором специалисты отрасли обсудили, как продавать жилье в 2025 году. Организатором мероприятия традиционно выступил Союз риелторов Барнаула и Алтая. В этот раз форум прошел без концертной программы – основной упор сделали на поиск эффективных стратегий работы в изменившихся условиях.

Одним из значимых нововведений стал ипотечный стандарт. Этот механизм должен защитить заемщиков от рискованных схем банков, но одновременно усложняет получение кредитов. Президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина рассказала радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, что банки уже начинают корректировать свою политику.

"Человеку, который может позволить себе платить шесть миллионов кредит, одобряют всего 1,7 или 2 млн. Но настройка происходит, банки это слышат, видят, что-то подкручивают, меняют свои винтики, гаечки, и мы понимаем, что получаем определенную позитивную тенденцию к улучшению ситуации", – пояснила Ракина.

В начале 2025 года на вторичном рынке наблюдается снижение цен: продавцы готовы к торгу из-за низкого спроса. Например, квартира, стоившая 5,5 млн рублей, теперь продается за 4,7 млн. В то же время цены на новостройки остаются стабильными, так как застройщики ограничены проектным финансированием и государственным контролем.

После завершения программы льготной ипотеки рынок лишился покупателей с небольшими накоплениями. Жители региона не спешат снимать деньги со вкладов, опасаясь высокой ключевой ставки. Однако риелторы уверены, что спрос восстановится, как только ЦБ начнет снижать проценты.

Руководитель агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс рассказала, кто сегодня совершает сделки:

"Остались люди, у которых были накопления на депозитах в банках. Да, они получили проценты, но они видят в недвижимости стабильность, перспективу в том, что их накопления дадут больший прирост. Мы работаем и с семейными ипотеками. Безусловно, семейные ипотеки под 6% остались у нас как на новостройки от застройщиков многоквартирных домов, так и на рынок ИЖС, на частные дома. А ипотеку под 28 и 30% берут люди, которым не хватает каких-то небольших сумм – допустим, в рамках трех миллионов рублей – и им надо переезжать дальше".

Эксперты отмечают: кризис – это время для смелых сделок и личностного роста. Чтобы оставаться на плаву, риелторам важно заявлять о себе и налаживать контакт с клиентами.