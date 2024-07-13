Банки начнут блокировать переводы из-за длительных звонков и большого количества SMS

Мера коснется только тех кредитных организаций, которые покупают данные о подозрительной активности клиентов у операторов

13 июля 2024, 16:33, ИА Амител

Мужчина пользуется смартфоном / Фото: unsplash.com

С 25 июля российские банки будут на два дня блокировать денежные переводы, если им поступит от сотовых операторов информация о том, что клиент вел долгие телефонные разговоры и получил много SMS с новых номеров.

Как пишет РБК, это позволит защитить людей от телефонного мошенничества, когда аферисты пытаются убедить клиента совершить перевод.

При этом мера не будет обязательной. Она коснется только тех банков, которые покупают данные о подозрительной активности клиентов у операторов.