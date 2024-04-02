Банки пока не готовы отказаться от пластиковых карт

Пользователи и сами чаще всего выбирают привычные карточки

02 апреля 2024, 14:00, ИА Амител

Банковские карты / Фото: unsplash.com

Российские банки пока не готовы отказаться от выпуска пластиковых карт. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе банка ВТБ рассказали, что в 2023 году они выпустили более 15 млн карт, из которых более 3 млн были цифровыми. Только в этом году они уже выпустили 3,4 млн как пластиковых, так и цифровых карт. В банке отметили, что пользователи сами зачастую склоняются к выпуску привычных карт.

Дарья Морозова, директор розничных продуктов банка "Дом.РФ", сообщила, что объем выпуска пластиковых карт не снижается от года к году. Клиентам нужен привычный способ расплаты. Но также увеличился интерес клиентов к платежным стикерам.

Совкомбанк в 2024 году также не планирует прекращать выпуск пластика. За прошлый год этот банк выпустил 5 млн карт.

В пресс-службе ПСБ сообщили об увеличении эмиссии пластиковых карт в 1,5 раза в 2023 году. Это связано с ростом клиентской базы, в том числе в новых регионах страны. Несмотря на то что большая часть клиентов предпочитает карты на пластиковом носителе, растет спрос на цифровые карты и платежные стикеры.