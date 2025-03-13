Банки запускают оплату по QR-коду в Турции для россиян

Рассчитаться через смартфон можно почти в каждом магазине этой страны, где есть терминалы

13 марта 2025, 18:00, ИА Амител

Оплата смартфоном / Фото: freepik

Несколько российских банков и мобильный оператор объявили о запуске оплаты покупок в Турции для своих клиентов с помощью QR-кода. ВТБ и МТС уже внедрили новый функционал, Сбербанк еще только готовится. Для совершения платежа нужно сделать все то, что и в России: открыть приложение банка, навести камеру на код и подтвердить оплату.

Новая функция

Клиенты ВТБ могут платить по коду с 12 марта 2025 года, сообщили в банке. Оплата доступна по всей территории Турции. Все транзакции проводятся в рублях с последующей конвертацией в турецкие лиры, при этом комиссия не взимается. Лимит одной операции установлен от 10 рублей до 350 тысяч рублей.

В тот же день о запуске сообщили и в МТС. В пресс-службе компании уточнили, что платеж можно совершить как с лицевого счета абонента, так и с банковской карты любого российского банка. Комиссии за оплату нет, курс обмена фиксируется на момент проведения операции.

Сбер запустит сервис в конце марта, пока банк проводит тестирование функции.

Турция и другие страны

Турция остается одним из самых востребованных направлений у российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2024 году поток путешественников из России в эту страну увеличился на 6,3%, напомнили в Сбере.

"По данным турецкого Министерства культуры и туризма, в прошлом году эту страну посетили 6,7 млн россиян, почти все совмещают отдых с шопингом. Технологическая платформа для торговли в Турции активно развивается: запущенные в 2020 году QR-коды сейчас принимаются в магазинах на 95% терминалов. Это существенно повысит удобство для россиян, привлекательность турецких курортов и сделает отпускной сезон в этом году еще привлекательнее", – оценил востребованность новой опции старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса Ростислав Яныкин.Технология и сервис уже успешно работают в странах ближнего зарубежья, в том числе Таджикистане.

О росте спроса на услугу говорят и в МТС. В компании намерены ввести оплату по QR и в других странах.

"Больше не надо тратить время на поиск банкоматов и обменников, и переживать хватит ли имеющихся на руках наличных в местной валюте. Первой страной мы выбрали Турцию, как одну из наиболее востребованных стран у россиян в сезон отпусков. В 2025 году мы планируем запустить оплату по национальным QR-кодам по другим популярным у российских туристов направлениям, а также в странах СНГ", – уточнил руководитель кластера "Платежи и переводы" МТС Кирилл Пальчун.

Востребованность международных переводов растет. Например, в прошлом году клиенты ВТБ совершили 2,1 млн международных переводов в валютах дружественных стран, это в шесть раз превышает показатель 2023 года.

Фото: freepik