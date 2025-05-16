Банковская карта для бизнеса. Что это и как работает

Пользование ею дает множество преимуществ

16 мая 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGRwVpU

Бизнесмен / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Сегодня все чаще бизнес выбирает готовые решения, упрощающие финансовые процессы внутри компании. Одно из них – банковская карта для юридических лиц . Такую карту выпускают для компании или предпринимателя и привязывают к расчетному счету организации.

Простые платежи

Каждый день предприниматели проводят большое количество платежей. Это переводы поставщикам, подрядчикам, оплата закупок, подписок на корпоративные сервисы и многого другого. Часто случается, что доступ к операциям на расчетном счете может быть открыт только в будние дни. Кроме того, бухгалтер может отсутствовать на рабочем месте, что затруднит осуществление необходимой транзакции.

Бизнес-карта позволяет оплачивать покупки и услуги в любое время и в любом месте. Она работает так же, как обычная дебетовая карта для физических лиц: деньги на расчетном счете доступны 24/7, их можно переводить, снимать в банкомате и т.д. Использование такого финансового инструмента снижает нагрузку на бухгалтерию.

Упрощение системы отчетности

Если в компании предусмотрены командировки, бизнес-карта становится отличным решением. Работнику не нужно получать деньги на поездку из кассы, а затем подтверждать расходы чеками. Оплачивать билеты, гостиницу, питание и прочее можно с карты, все расходы отслеживаются в режиме онлайн.

Выгодные условия обслуживания

Предприниматели все чаще выбирают простые и доступные решения, предлагаемые банками. Например, сегодня кассой может стать обычный смартфон – достаточно скачать терминал для оплаты на телефон и использовать его в торговой точке.

Оформить заявку на получение карты для юридических лиц можно онлайн – при этом нет необходимости заполнять большое число бумаг или лично отправляться в банк. Изготовление занимает от двух до нескольких дней. Карта для бизнеса может быть одна или несколько – все зависит от потребностей компании или предпринимателя.

Удобное регулирование лимитов

Пользуясь мобильным приложением, привязанным к бизнес-карте, можно легко регулировать расходы сотрудников или целых отделов. К одному расчетному счету можно привязать неограниченное количество карт и выдать их сотрудникам.

Заказать бизнес-карту, оформить обслуживание внешнеэкономической деятельности или любую другую услугу для бизнеса можно в онлайн-банке для предпринимателей "Делобанк". Основная задача специалистов банка – сформировать среду, в которой малому и микробизнесу будет легко работать, а также создавать и развивать долгосрочные проекты.

Филиал "Дело" акционерного общества Банк Синара, (Филиал "Дело" АО Банк Синара). Универсальная лицензия № 705 Центрального банка Российской Федерации

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