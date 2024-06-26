Банковские депозиты набирают популярность на фоне высоких ставок

По оценкам ВТБ, рынок сбережений остается самым конкурентным в рознице

26 июня 2024, 17:00, ИА Амител

Кредит. Вклад. Экономика. Бизнес / Фото: ijeab / Freepik

Рынок сбережений растет высокими темпами, сообщили в ВТБ. Так, общий портфель сбережений розничных клиентов ВТБ достиг 8 трлн рублей, увеличившись с начала года на 17%. Объем привлеченных средств за этот период вырос на 1 трлн рублей. Для сравнения: за первое полугодие 2023 года прирост составил 8% (422 млрд).

Внимание розничных клиентов сосредоточено на срочных депозитах в национальной валюте. С начала года портфель рублевых вкладов финансовой структуры вырос на 21% и превысил 5,2 трлн рублей. Количество активных сберегателей банка с начала года увеличилось на 21%. Клиенты открыли порядка 2,4 млн вкладов.

"Рынок сбережений сейчас – самый конкурентный в рознице. Весь рынок растет рекордными темпами и в этом году может "прибавить" 22,5%. В первую очередь, растет объем срочных депозитов: пока ключевая ставка высокая, большинство вкладчиков стремится зафиксировать экстрадоходность", – прокомментировал заместитель президента – председателя правления банка Георгий Горшков.

Сохраняется высокий интерес и к юаню. Причем как со стороны крупных инвесторов, так и со стороны вкладчиков. Планомерно растет и доля юаня в общей структуре депозитов. Портфель юаневых пассивов уже достиг 16,1 млрд в китайской валюте, увеличившись на 24% с начала года. К концу года банк планирует увеличить долю юаня в валютных вкладах до 50%.