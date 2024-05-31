Банкротов в России не будут выселять из единственного жилья

Должникам предстоит доказать, что объекты являются единственным жильем

31 мая 2024, 15:26, ИА Амител

Ключ / Фото: pxhere.com/ru/photo/1437945

Верховный суд РФ впервые расширил действие исполнительского иммунитета на незарегистрированные жилые объекты. Это решение вызвало споры, пишет "Коммерсант".

Экономическое отделение Верховного суда предложило защищать незарегистрированные объекты, где проживает должник и его семья, от взыскания.

Спор возник в контексте банкротного дела Дмитрия Оглезнева. Управляющий делом должника поддержал его, но суды нижестоящих инстанций отказались удовлетворить ходатайство.

Верховный суд РФ постановил, что исполнительский иммунитет может распространяться на такие объекты, если они являются единственным жильем и не обременены ипотекой, при условии, что они не используются для проживания.

Решение открывает новые перспективы в банкротных делах. Однако должникам предстоит доказать, что объекты являются единственным жильем.

Это решение может привести к новым спорам и злоупотреблениям.