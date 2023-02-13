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В центре Барнаула на месте бывших парилок построят новый ЖК

Проект двух домов на Союза Республик одобрили 9 февраля на градсовете

13 февраля 2023, 06:55, ИА Амител

Два десятиэтажных дома планируют построить на улице Союза Республик, где несколько лет назад располагались общественные бани. Помимо ЖК, сделают подземную парковку и большой двор. Первые два этажа домов планируют отдать для коммерческих объектов. Проект ЖК уже в третий раз представили на градсовете 9 февраля. И в этот раз его приняли, хоть и с рядом оговорок.

Каким будет ЖК?

Жилой комплекс, состоящий из двух десятиэтажных домов, запроектировали на ул. Союза Республик, 11 (пересечение с пр. Комсомольским). Дома построят из панелей (97 серия), отделают композитными панелями. Работать на участке намерена компания "Строительный камень". Общая площадь участка составит около 6,1 тысячи квадратных метров. Здания займут около 34% от всей территории.

В комплексе предусмотрена 281 квартира – одно-, двух-, трёхкомнатные и студии по 18 квадратных метров. Всего ЖК рассчитан на проживание 436 человек. Также подразумевается паркинг на 86 автомобилей. Ещё четыре стоянки отдадут для клиентов коммерческих учреждений.

Часть внутридворового проезда, который по нормативам должен быть шесть метров, проектировщики замостили тротуарной плиткой для пешеходов, а часть – резиновым покрытием для велосипедистов.

Фасад выполнят современными отделочными панелями с использованием качественной печати. В данном случае стены сделают под природный камень. Дополнительные элементы будут в светло-бронзовых оттенках.

Что сказали эксперты градсовета?

Проект ЖК представляли на градсовет трижды. И если ранее архитекторы критиковали внешний облик зданий, то в этот раз были более сдержанными в оценках. В целом ни у кого из экспертов не возникло серьёзных вопросов к авторам проекта. Тем более что те предложили на выбор сразу три варианта внешнего облика зданий. Однако архитекторы рекомендовали аккуратнее быть с вечерней подсветкой, чтобы свет не мешал жителям соседних домов. Кроме того, авторам посоветовали отдать первые два этажа комплекса под коммерческие объекты.

Что вообще известно об участке?

Как ранее рассказывал amic.ru, на ул. Союза Республик, 11, много лет располагались общественные бани. В 2018 году фирма обанкротилась, а её имущество начали распродавать. В начале 2021 года банный комплекс на ул. Союза Республик ушёл на аукционе за 38,3 млн рублей. Купил лот бизнесмен Али Авдил Оглы Пашаев.

Но уже через несколько месяцев у земли сменился собственник: участком стала владеть компания "ПП-Финанс", принадлежащая Теймуру Авдил Оглы Пашаеву и Максиму Полежаеву, который в начале 2021 года ушёл с поста замглавы города по вопросам строительства.

В декабре 2021-го "ПП-Финанс" обратилась в мэрию, чтобы изменить назначение земельного участка на ул. Союза Республик, 11. Так, вместо "эксплуатации зданий банно-прачечного комбината" компания планировала получить разрешение на "многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)".

В начале января 2022 года мэрия организовала общественные обсуждения планируемых изменений. Участие в обсуждении приняли жильцы дома на ул. Союза Республик, 13, которые высказались против смены назначения земли и строительства ЖК. По мнению барнаульцев, жилой комплекс на месте бани вызовет неудобство у жителей соседних домов. Но после землю приобрела компания "Строительный камень", которой, видимо, всё же удастся построить ЖК.

«Рядовая застройка». На месте общественной бани в центре Барнаула построят 10-этажный ЖК

Площадка под будущими домами на ул. Союза Республик несколько раз меняла собственника
НОВОСТИНедвижимость

Комментарии 12

  • Проект советского периода,но с применением капиталистического сайдинга.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • ... у Али Пашаева, не получилось, а стоило прийти Теймуру с Полежаевым, и О!... успех... ? ну, да... , свои "бывшеми "не бывают... ?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Чтобы цены на квартиры в Барнауле вернулись в рыночно обоснованным ценам нужно больше строить. Господа застройщики и девелоперы, увеличивайте предложение, хватит работать в полсилы ещё и придерживать готовые квартиры. Насытьте уже рынок
    13 февраля, Гость   Ответить
  • "Фасад выполнят современными отделочными панелями с использованием качественной печати. " - так делают, чтобы все косяки строительства скрыть и успеть продать, а потом хоть трава не расти. Никто не знает, что под этими панелями творится.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Даже на рендере видно, что получается не двор, а ущелье, причем вечно сырое. И ветер усиливаться там будет очень сильно.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Для жилей окрестных домов - катастрофа будет. Перекроют солнечный свет, шум и гам вечный начнется. Ну почему надо лепиться в центре на любых клочках? Земли в России мало?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • ну и на рендере почему то забыли нарисовать уже стоящие хрущевки
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошая баня была. И пивнушка рядом. И проститутошная тоже... эхх
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошие были бани. Помню, бежишь к 8 утра по морозцу, чтоб в первый жар с постоянными посетителями попасть. А мужики то всё матерые баньщики ходили. Наподдают в парилке так что уши в трубочку сворачивались. А потом выйдут в прибанок и кто чай попивает, кто пивко с лещем. Эх, хорошо было в Русских банях.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Вот мой дом панельный * Спальный жилмассив * Саркофаг надежд * И ярких перспектив
    13 февраля, Гость   Ответить
  • уже каждый дом построенный по нафталиновому проекту 60ых "ЖК" называют.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • На хрена людям баня, еще парочка многоэтажек важнее, их ведь так не хватает в городе(((
    14 февраля, Гость   Ответить
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