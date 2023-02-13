В центре Барнаула на месте бывших парилок построят новый ЖК

Проект двух домов на Союза Республик одобрили 9 февраля на градсовете

13 февраля 2023, 06:55, ИА Амител

Два десятиэтажных дома планируют построить на улице Союза Республик, где несколько лет назад располагались общественные бани. Помимо ЖК, сделают подземную парковку и большой двор. Первые два этажа домов планируют отдать для коммерческих объектов. Проект ЖК уже в третий раз представили на градсовете 9 февраля. И в этот раз его приняли, хоть и с рядом оговорок.

Каким будет ЖК?

Жилой комплекс, состоящий из двух десятиэтажных домов, запроектировали на ул. Союза Республик, 11 (пересечение с пр. Комсомольским). Дома построят из панелей (97 серия), отделают композитными панелями. Работать на участке намерена компания "Строительный камень". Общая площадь участка составит около 6,1 тысячи квадратных метров. Здания займут около 34% от всей территории.

В комплексе предусмотрена 281 квартира – одно-, двух-, трёхкомнатные и студии по 18 квадратных метров. Всего ЖК рассчитан на проживание 436 человек. Также подразумевается паркинг на 86 автомобилей. Ещё четыре стоянки отдадут для клиентов коммерческих учреждений.

Часть внутридворового проезда, который по нормативам должен быть шесть метров, проектировщики замостили тротуарной плиткой для пешеходов, а часть – резиновым покрытием для велосипедистов.

Фасад выполнят современными отделочными панелями с использованием качественной печати. В данном случае стены сделают под природный камень. Дополнительные элементы будут в светло-бронзовых оттенках.

















ЖК на улице Союза Республик

Что сказали эксперты градсовета?

Проект ЖК представляли на градсовет трижды. И если ранее архитекторы критиковали внешний облик зданий, то в этот раз были более сдержанными в оценках. В целом ни у кого из экспертов не возникло серьёзных вопросов к авторам проекта. Тем более что те предложили на выбор сразу три варианта внешнего облика зданий. Однако архитекторы рекомендовали аккуратнее быть с вечерней подсветкой, чтобы свет не мешал жителям соседних домов. Кроме того, авторам посоветовали отдать первые два этажа комплекса под коммерческие объекты.

Что вообще известно об участке?

Как ранее рассказывал amic.ru, на ул. Союза Республик, 11, много лет располагались общественные бани. В 2018 году фирма обанкротилась, а её имущество начали распродавать. В начале 2021 года банный комплекс на ул. Союза Республик ушёл на аукционе за 38,3 млн рублей. Купил лот бизнесмен Али Авдил Оглы Пашаев.

Но уже через несколько месяцев у земли сменился собственник: участком стала владеть компания "ПП-Финанс", принадлежащая Теймуру Авдил Оглы Пашаеву и Максиму Полежаеву, который в начале 2021 года ушёл с поста замглавы города по вопросам строительства.

В декабре 2021-го "ПП-Финанс" обратилась в мэрию, чтобы изменить назначение земельного участка на ул. Союза Республик, 11. Так, вместо "эксплуатации зданий банно-прачечного комбината" компания планировала получить разрешение на "многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)".

В начале января 2022 года мэрия организовала общественные обсуждения планируемых изменений. Участие в обсуждении приняли жильцы дома на ул. Союза Республик, 13, которые высказались против смены назначения земли и строительства ЖК. По мнению барнаульцев, жилой комплекс на месте бани вызовет неудобство у жителей соседних домов. Но после землю приобрела компания "Строительный камень", которой, видимо, всё же удастся построить ЖК.