Баран в качестве приза. Как в Барнауле прошел Сабантуй

В парке "Арлекино" прошел ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ Сабантуй

26 июня 2023, 12:00, ИА Амител





















































































































































































































































































Сабантуй-2023 / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

25 июня в барнаульском парке "Арлекино" прошел национальный праздник Сабантуй. Событие началось под звуки народных татарских песен от артистов на главной сцене парка. Все желающие могли попробовать себя в беге в мешках и битве мешками на бревне. Мужчины смогли проверить свои силы, поднимая гири. Помимо силовых игр, гости играли в большие шахматы.

Также посетители мероприятия пробовали национальные блюда Татарстана: плов, чак-чак, эчпочмак, перемяч с мясом, бялеш и многое другое.

В час дня состоялось главное состязание Сабантуя: национальная борьба "куряш". Состязание стало самым зрелищным мероприятием из всех в этот день. Спустя три часа напряженного соревнования среди разных возрастных и весовых категорий батыр-победитель смог познакомиться со своим призом: бараном. По традиции победитель протащил барана на плечах по рингу под громкие крики и аплодисменты зрителей.

Подробнее в нашем фоторепортаже.