Баран в качестве приза. Как в Барнауле прошел Сабантуй
В парке "Арлекино" прошел ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ Сабантуй
26 июня 2023, 12:00, ИА Амител
25 июня в барнаульском парке "Арлекино" прошел национальный праздник Сабантуй. Событие началось под звуки народных татарских песен от артистов на главной сцене парка. Все желающие могли попробовать себя в беге в мешках и битве мешками на бревне. Мужчины смогли проверить свои силы, поднимая гири. Помимо силовых игр, гости играли в большие шахматы.
Также посетители мероприятия пробовали национальные блюда Татарстана: плов, чак-чак, эчпочмак, перемяч с мясом, бялеш и многое другое.
В час дня состоялось главное состязание Сабантуя: национальная борьба "куряш". Состязание стало самым зрелищным мероприятием из всех в этот день. Спустя три часа напряженного соревнования среди разных возрастных и весовых категорий батыр-победитель смог познакомиться со своим призом: бараном. По традиции победитель протащил барана на плечах по рингу под громкие крики и аплодисменты зрителей.
Подробнее в нашем фоторепортаже.
12:12:45 26-06-2023
Барана только жалко - измученный!
12:37:57 26-06-2023
Гость (12:12:45 26-06-2023) Барана только жалко - измученный!... Из измученных баранов шашлык вкуснее.
13:29:24 26-06-2023
Спасибо, что предупредили, что прошел. Второй год уже так. Сначала прошел, а потом сообщили что Сабантуй уже был. Предупредить то лень.
13:44:37 26-06-2023
Надеюсь, ничьи религиозные чувства не пострадали? А то вдруг слишком мало церквей, вот татары с башкирами и распоясались? Это сарказм, если кто не понял.