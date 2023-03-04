Бараньи туши и шкуры выбросили на въезде в алтайское село

Территорию уже очистили

04 марта 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: администрация Кош-Агачского района

Бараньи туши и шкуры выбросили на въезде в село Кош-Агач Республики Алтай, сообщает НГА со ссылкой на районную администрацию.

"Страшную картину" заметил местный житель возле мусорных контейнеров неподалёку от арки при въезде в населённый пункт.

Территорию уже очистили. В администрации напомнили о недопустимости такого поведения, так как это в плохом свете выставляет местных перед гостями, а также привлекает бродячих собак.