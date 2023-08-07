Барби с юга. Как выглядит "Миссис Россия – 2023"

Самую красивую маму страны выбрали в Москве

07 августа 2023, 12:25, ИА Амител

Жанна Специальная / Фото: соцсети

Победительницей конкурса красоты "Миссис Россия" в этом году стала 32‑летняя Жанна Специальная. Девушка представляла юг страны, город Геленджик. Всего в финал конкурса прошли 33 участницы.

На сегодняшний день Жанна имеет четыре высших образования. Является директором департамента продаж в ИТ-компании. Мама прелестной трехлетней доченьки Амелии, пишут организаторы конкурса в соцсетях. В свободное время слушает аудиокниги и занимается творчеством. Увлекается также дизайном интерьеров.

В Сети обладательницу короны сравнили с куклой Барби.

































"Миссис Россия – 2023" / Фото: соцсети

"Миссис Россия" – ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Для участия нужно быть замужем и иметь хотя бы одного ребенка.