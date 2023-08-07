НОВОСТИКультура

Барби с юга. Как выглядит "Миссис Россия – 2023"

Самую красивую маму страны выбрали в Москве

07 августа 2023, 12:25, ИА Амител

Жанна Специальная / Фото: соцсети
Жанна Специальная / Фото: соцсети

Победительницей конкурса красоты "Миссис Россия" в этом году стала 32‑летняя Жанна Специальная. Девушка представляла юг страны, город Геленджик. Всего в финал конкурса прошли 33 участницы.

На сегодняшний день Жанна имеет четыре высших образования. Является директором департамента продаж в ИТ-компании. Мама прелестной трехлетней доченьки Амелии, пишут организаторы конкурса в соцсетях. В свободное время слушает аудиокниги и занимается творчеством. Увлекается также дизайном интерьеров. 

В Сети обладательницу короны сравнили с куклой Барби.

"Миссис Россия" – ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Для участия нужно быть замужем и иметь хотя бы одного ребенка.

Россия конкурсы

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

12:28:25 07-08-2023

Не оч! Есть покрасивше!

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:15 07-08-2023

Что-то отталкивающее в облике!

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:14 07-08-2023

Красота - страшная сила!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:30 07-08-2023

Гость (12:30:14 07-08-2023) Красота - страшная сила!... или ПРОСТО СТРАШНАЯ красота))))))))))))))))))))))))))))))))

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Георг пятый

12:37:44 07-08-2023

Четыре высших маловато, семь или девять в самый раз и еще бы три верхних образований не помешало б.)

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:19 07-08-2023

Георг пятый (12:37:44 07-08-2023) Четыре высших маловато, семь или девять в самый раз и еще бы... Мы все учились по-немногу: чему-нибудь и как-нибудь!"

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:04 07-08-2023

Георг пятый (12:37:44 07-08-2023) Четыре высших маловато, семь или девять в самый раз и еще бы... важно не количество, а качество! которого не хватает!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:00 07-08-2023

надеюсь она матом не ругается.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:24 07-08-2023

Гость (13:00:00 07-08-2023) надеюсь она матом не ругается.... причем здесь это????????? У меня столько примеров людей - "неругающихся матом", которые настолько морально ужасные! и наоборот, "ругающиеся" - один из лучших представителей человечества! Так что Ваш критерий -надуманный, НИ О ЧЁМ!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:29 07-08-2023

13:00:00 07-08-2023 надеюсь она матом не ругается. И ног не раздвигает.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:48 07-08-2023

Мама прелестной трехлетней доченьки------ А кто у нас муж?)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:42:57 07-08-2023

Четыре высших - необучаемая что ли? С первого раза научить не смогли?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:59:21 07-08-2023

вообще эти конкурсы надо заканчивать, стремно как-то, как собаки на выставке... тьфу

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:01:04 07-08-2023

хорошенькая

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:03:52 07-08-2023

На всех фото разная! 4 вуза - серьёзно?! глупость какая-то...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров