Барби с юга. Как выглядит "Миссис Россия – 2023"
Самую красивую маму страны выбрали в Москве
07 августа 2023, 12:25, ИА Амител
Победительницей конкурса красоты "Миссис Россия" в этом году стала 32‑летняя Жанна Специальная. Девушка представляла юг страны, город Геленджик. Всего в финал конкурса прошли 33 участницы.
На сегодняшний день Жанна имеет четыре высших образования. Является директором департамента продаж в ИТ-компании. Мама прелестной трехлетней доченьки Амелии, пишут организаторы конкурса в соцсетях. В свободное время слушает аудиокниги и занимается творчеством. Увлекается также дизайном интерьеров.
В Сети обладательницу короны сравнили с куклой Барби.
"Миссис Россия" – ежегодный конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет. Для участия нужно быть замужем и иметь хотя бы одного ребенка.
12:28:25 07-08-2023
Не оч! Есть покрасивше!
12:29:15 07-08-2023
Что-то отталкивающее в облике!
12:30:14 07-08-2023
Красота - страшная сила!
12:51:30 07-08-2023
Гость (12:30:14 07-08-2023) Красота - страшная сила!... или ПРОСТО СТРАШНАЯ красота))))))))))))))))))))))))))))))))
12:37:44 07-08-2023
Четыре высших маловато, семь или девять в самый раз и еще бы три верхних образований не помешало б.)
12:52:19 07-08-2023
Георг пятый (12:37:44 07-08-2023) Четыре высших маловато, семь или девять в самый раз и еще бы... Мы все учились по-немногу: чему-нибудь и как-нибудь!"
14:11:04 07-08-2023
Георг пятый (12:37:44 07-08-2023) Четыре высших маловато, семь или девять в самый раз и еще бы... важно не количество, а качество! которого не хватает!
13:00:00 07-08-2023
надеюсь она матом не ругается.
14:13:24 07-08-2023
Гость (13:00:00 07-08-2023) надеюсь она матом не ругается.... причем здесь это????????? У меня столько примеров людей - "неругающихся матом", которые настолько морально ужасные! и наоборот, "ругающиеся" - один из лучших представителей человечества! Так что Ваш критерий -надуманный, НИ О ЧЁМ!
13:23:29 07-08-2023
13:00:00 07-08-2023 надеюсь она матом не ругается. И ног не раздвигает.
14:37:48 07-08-2023
Мама прелестной трехлетней доченьки------ А кто у нас муж?)
14:42:57 07-08-2023
Четыре высших - необучаемая что ли? С первого раза научить не смогли?
14:59:21 07-08-2023
вообще эти конкурсы надо заканчивать, стремно как-то, как собаки на выставке... тьфу
16:01:04 07-08-2023
хорошенькая
20:03:52 07-08-2023
На всех фото разная! 4 вуза - серьёзно?! глупость какая-то...