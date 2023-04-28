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Барецкий заявил, что сделает из замка Пугачёвой самый большой в Европе крематорий

Бизнесмен утверждает, что приобрёл поместье в деревне Грязи за 450 млн рублей

28 апреля 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: genius.com
Фото: genius.com

Шоумен и бизнесмен Стас Барецкий выкупает замок комика Максима Галкина* (признан в России иноагентом) и певицы Аллы Пугачёвой в Подмосковной деревне Грязь. Там он собирается построить самый большой в Европе крематорий.

Накануне Барецкий заявлял, что приобрёл замок знаменитой пары за 450 млн рублей. Как сообщает "Говорит Москва", сделка уже состоялась, хоть сама Пугачёва и была недовольна будущим своего жилища.

"Переговоры шли тяжело. Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всём мире", – заявил он.

Кроме того, он пригрозил судом всем, кто утверждает, что в действительности он замок не купил. Сегодня шоумен также подчеркнул, что собирается переименовать деревню – для этого среди местных жителей проведут опрос.

Барецкий также отметил, что "похоронный комплекс" будет открыт для всех желающих. Сам центр будет "самым основным местом в похоронном бизнесе".

* Признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Шоу-бизнес недвижимость

Комментарии 6

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Гость

17:41:15 28-04-2023

Что фейки выкладываете, ничего он не купил.

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Наблюдатель

18:06:03 28-04-2023

Это не первый фейк. Теперь уже можно)

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Гость

19:26:32 28-04-2023

Новости, которые мы заслужили...

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Гость

20:34:13 28-04-2023

В этой теме фейки можно

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Гость

20:42:21 28-04-2023

Крематорий назвать - В гостях у Пугачихи.

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вася

20:56:42 28-04-2023

он будет первым после ввода в пуск

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