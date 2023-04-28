Барецкий заявил, что сделает из замка Пугачёвой самый большой в Европе крематорий
Бизнесмен утверждает, что приобрёл поместье в деревне Грязи за 450 млн рублей
28 апреля 2023, 17:31, ИА Амител
Шоумен и бизнесмен Стас Барецкий выкупает замок комика Максима Галкина* (признан в России иноагентом) и певицы Аллы Пугачёвой в Подмосковной деревне Грязь. Там он собирается построить самый большой в Европе крематорий.
Накануне Барецкий заявлял, что приобрёл замок знаменитой пары за 450 млн рублей. Как сообщает "Говорит Москва", сделка уже состоялась, хоть сама Пугачёва и была недовольна будущим своего жилища.
"Переговоры шли тяжело. Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всём мире", – заявил он.
Кроме того, он пригрозил судом всем, кто утверждает, что в действительности он замок не купил. Сегодня шоумен также подчеркнул, что собирается переименовать деревню – для этого среди местных жителей проведут опрос.
Барецкий также отметил, что "похоронный комплекс" будет открыт для всех желающих. Сам центр будет "самым основным местом в похоронном бизнесе".
* Признан в России иностранным агентом по решению Минюста
17:41:15 28-04-2023
Что фейки выкладываете, ничего он не купил.
18:06:03 28-04-2023
Это не первый фейк. Теперь уже можно)
19:26:32 28-04-2023
Новости, которые мы заслужили...
20:34:13 28-04-2023
В этой теме фейки можно
20:42:21 28-04-2023
Крематорий назвать - В гостях у Пугачихи.
20:56:42 28-04-2023
он будет первым после ввода в пуск