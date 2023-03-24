Барнаул готовится к ухудшению ситуации с паводком из-за потепления

На территории, подверженные подтоплению, уже завезли продукты и товары первой необходимости

24 марта 2023, 21:22, ИА Амител

Фото: Barnaul.org

В мэрии Барнаула 24 марта обсудили подготовку к паводку и прохождение ледохода. Как сообщает пресс-центр городской администрации, в совещании участвовали представители профильных комитетов, районных администраций, городских служб.

По словам главы Алтайского гидрометцентра Дмитрия Савина, в Барнауле 24 марта началось потепление. 26-го числа ожидается уже до +10 градусов днём. По ночам тоже начнёт постепенно теплеть. Всё это – причина активного таяния снега.

Противопожарные службы отчитались о готовности к возможным ЧС. Так, замначальника 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю Андрей Соловьёв отметил, что в ведомстве уже разработан план мероприятий по предотвращению крупных пожаров и проведению работ в зоне подтопления

"При ухудшении паводковой ситуации на территории Барнаула спасатели переходят на двухсменный режим несения службы. Вводится в боевой расчёт вся резервная техника, усиливается дежурный караул в Затоне", – подчеркнул Соловьёв.

На территории, подверженные подтоплению, уже завезли продукты и товары первой необходимости. Так, для Затона определили предприятия торговли, обеспечивающие завоз и продажу товаров населению. Для обеспечения жителей посёлка Ильича основными товарами на период подтопления привлекут предпринимателей, осуществляющих развозную торговлю.

Чтобы люди смогли сделать запас круп, муки, сахара по более низким ценам, в микрорайоне Затон 25 марта, 8 и 22 апреля пройдут ярмарки.

Кроме того, начальник управления по делам ГОЧС города Барнаула Владимир Драчёв рассказал о проведении штабной тренировки "Действия органов управления и сил РСЧС при ликвидации последствий паводков и наводнений". На основании исходных данных районные администрации предоставили в Управление планы действий при возникновении подтоплений.

Также на заседании отдельно разобрали действия по территории, прилегающей к пересечению Павловского тракта и улицы Просторной. Представители районных администраций доложили об итогах подворового обхода в посёлке Ильича и микрорайоне Затон.