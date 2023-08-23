Барнаул отправил гумпомощь жителям и военным ЛНР и ДНР

Это уже девятая партия, рассказали в городской администрация

23 августа 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: barnaul.press

22 августа из Барнаула отправили 20 тонн гумпомощи в ДНР и ЛНР, сообщили в мэрии.

"В девятый раз 20 тонн продовольствия направлено жителям и военнослужащим Донецкой и Луганской Народных Республик. <...> Это гречневая крупа, рис и горох. Для удобства крупы расфасованы в пачки по 800 граммов", – рассказали в пресс-службе.

Всего с апреля 2022 года администрация города совместно со строительными организациями и предпринимателями направила 170 тонн гуманитарного груза.