Барнаул попал в лидеры по реализации программы инициативного бюджетирования в городах РФ

Глава БГД Галина Буевич отметила, что это признание на федеральном уровне очень важно для Барнаула

17 января 2025, 11:15, ИА Амител

Галина Буевич / Фото: duma-barnaul.ru

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич приняла участие в конференции руководителей представительных органов административных центров РФ "Муниципальный диалог", прошедшей в Москве в четверг, 16 января, сообщает БГД.

"Главным вопросом в повестке дня стало обсуждение принципов работы и взаимодействия представительных органов местного самоуправления. Форумы подобного рода предоставляют уникальную платформу для обмена опытом между коллегами. Мы рассмотрели множество острых вопросов и поделились методиками работы, что обогатило наш опыт", – отметила Буевич.

Участники конференции обсудили все направления деятельности местных властей. По словам Буевич, на конференции подчеркнули важность интеграции органов местного самоуправления в единую систему публичной власти и оперативного решения вопросов жителей.

Значимым акцентом стали меры поддержки муниципалитетов и их представительных органов, принятые на федеральном уровне, в частности, дополнительные гарантии прав муниципалитетов при осуществлении государственных полномочий.

Также Буевич отметила, что в ходе конференции замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько сообщил о продлении проекта формирования комфортной городской среды до 2030 года, опираясь на обратную связь от муниципальных образований.

По ее словам, федеральные спикеры выделили Алтайский край и его административный центр – город Барнаул – среди лидеров реализации программы инициативного бюджетирования.