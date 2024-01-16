Барнаул стал площадкой для съемки телепрограммы "Гость у порога"
В новом шоу участники будут удивлять друг друга кулинарными навыками и соревноваться в гостеприимстве
16 января 2024, 18:59, ИА Амител
Четверо жителей Барнаула поборются за звание самого гостеприимного хозяина и наиболее умелого домашнего шеф-повара в новом кулинарном шоу "Гость у порога". Как сообщает пресс-служба канала "Пятница", передача будет выходить утром по субботам.
Героями барнаульского выпуска "Гость у порога" станут: стоматолог Арина Бычкова, шеф-повар Алексей Шеффер, художник Яна Дони и кондитер Анука Меликишвили. Каждый из участников должен приготовить ужин из нескольких блюд для своих соперников – в меню должны быть закуски, горячее блюдо и десерт. Побеждает тот, кто получит самую высокую оценку от своих оппонентов.
Как удивляли друг друга герои шоу в Барнауле, можно будет увидеть уже в субботу, 20 января, на телеканале "Пятница".
20:25:55 16-01-2024
Отлично, наиважнейшее событие! Об этом стоило написать.
20:35:37 16-01-2024
надеюсь съемки начинались с улицы? на обледеневшем тротуаре?
07:19:06 17-01-2024
Гость (20:35:37 16-01-2024) надеюсь съемки начинались с улицы? на обледеневшем тротуаре?... Нет, прямо с городской свалки начали… Люди, что с вами? Вы почему такие как собаки злые?
08:45:29 17-01-2024
Гость (07:19:06 17-01-2024) Нет, прямо с городской свалки начали… Люди, что с вами? Вы п... А что пьёте Вы, раз такая добренькая?