НОВОСТИКультура

Барнаул стал площадкой для съемки телепрограммы "Гость у порога"

В новом шоу участники будут удивлять друг друга кулинарными навыками и соревноваться в гостеприимстве

16 января 2024, 18:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Четверо жителей Барнаула поборются за звание самого гостеприимного хозяина и наиболее умелого домашнего шеф-повара в новом кулинарном шоу "Гость у порога". Как сообщает пресс-служба канала "Пятница", передача будет выходить утром по субботам.

Героями барнаульского выпуска "Гость у порога" станут: стоматолог Арина Бычкова, шеф-повар Алексей Шеффер, художник Яна Дони и кондитер Анука Меликишвили. Каждый из участников должен приготовить ужин из нескольких блюд для своих соперников – в меню должны быть закуски, горячее блюдо и десерт. Побеждает тот, кто получит самую высокую оценку от своих оппонентов.

Как удивляли друг друга герои шоу в Барнауле, можно будет увидеть уже в субботу, 20 января, на телеканале "Пятница".

Барнаул телевидение шоу

Комментарии 4

Avatar Picture
Иван

20:25:55 16-01-2024

Отлично, наиважнейшее событие! Об этом стоило написать.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:35:37 16-01-2024

надеюсь съемки начинались с улицы? на обледеневшем тротуаре?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:19:06 17-01-2024

Гость (20:35:37 16-01-2024) надеюсь съемки начинались с улицы? на обледеневшем тротуаре?... Нет, прямо с городской свалки начали… Люди, что с вами? Вы почему такие как собаки злые?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:45:29 17-01-2024

Гость (07:19:06 17-01-2024) Нет, прямо с городской свалки начали… Люди, что с вами? Вы п... А что пьёте Вы, раз такая добренькая?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров