Барнаул украсили ко Дню государственного флага

Флаговые костры разместили на основных улицах города и площадях

22 августа 2023, 09:15, ИА Амител

























Фото: мэрия Барнаула / barnaul.org

Улицы Барнаула украсили ко Дню государственного флага России, сообщили в мэрии.

Флаговые костры разместили на основных улицах города, площадях, в пешеходных зонах и местах проведения основных праздничных мероприятий.

Так, в Центральном районе триколоры появились на центральной аллее по проспекту Ленина, площади Баварина, в сквере микрорайона № 17, а также на пересечении проспекта Ленина и улицы Льва Толстого.

Также к празднику украсили Индустриальный, Октябрьский, Ленинский и Железнодорожный районы.

День государственного флага Российской Федерации посвящен возрожденному флагу России, "национальному триколору". Праздник установлен в 1994 году и ежегодно отмечается 22 августа. Является рабочим днем.

В Барнауле по этому поводу пройдет концерт в Нагорном парке Барнаула у стелы "Город трудовой доблести". Там в том числе выступят выступят Симфонический оркестр и Мужской вокальный ансамбль Государственной филармонии Алтайского края.