Барнаул укрылся белым-белым покрывалом февраля
Украшенный Барнаул под занавес зимы
27 февраля 2024, 15:20, ИА Амител
Зимний Барнаул / Фото: amic.ru
В последние дни зимы погода решила порадовать барнаульцев красивыми видами. Утром 27 февраля весь город проснулся в снежно-пушистом плену.
Комфортные температуры без резких перепадов будут преобладать в регионе всю неделю. В начале марта синоптики прогнозирую от -8 до -13 градусов ночью, а днем – от 0 до -5°С. "Оттепели на ближайших выходных мы не ждем, но капель будет: снег постепенно начнет таять под влиянием солнечных лучей", – рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.
Успеваем насладиться последними зимними деньками.
15:25:48 27-02-2024
проснулись.. все уже осыпалось
18:52:27 27-02-2024
как же красиво сегодня было с утра! эх, жаль работа не позволяет побегать с фотоаппаратом.