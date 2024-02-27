Барнаул укрылся белым-белым покрывалом февраля

Украшенный Барнаул под занавес зимы

27 февраля 2024, 15:20, ИА Амител

Зимний Барнаул / Фото: amic.ru

В последние дни зимы погода решила порадовать барнаульцев красивыми видами. Утром 27 февраля весь город проснулся в снежно-пушистом плену.

Комфортные температуры без резких перепадов будут преобладать в регионе всю неделю. В начале марта синоптики прогнозирую от -8 до -13 градусов ночью, а днем – от 0 до -5°С. "Оттепели на ближайших выходных мы не ждем, но капель будет: снег постепенно начнет таять под влиянием солнечных лучей", – рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

Успеваем насладиться последними зимними деньками.