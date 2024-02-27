НОВОСТИОбщество

Барнаул укрылся белым-белым покрывалом февраля

Украшенный Барнаул под занавес зимы

27 февраля 2024, 15:20, ИА Амител

Зимний Барнаул / Фото: amic.ru

В последние дни зимы погода решила порадовать барнаульцев красивыми видами. Утром 27 февраля весь город проснулся в снежно-пушистом плену.

Комфортные температуры без резких перепадов будут преобладать в регионе всю неделю. В начале марта синоптики прогнозирую от -8 до -13 градусов ночью, а днем – от 0 до -5°С. "Оттепели на ближайших выходных мы не ждем, но капель будет: снег постепенно начнет таять под влиянием солнечных лучей", – рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

Успеваем насладиться последними зимними деньками. 

Барнаул Погода фоторепортажи

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

15:25:48 27-02-2024

проснулись.. все уже осыпалось

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

18:52:27 27-02-2024

как же красиво сегодня было с утра! эх, жаль работа не позволяет побегать с фотоаппаратом.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров